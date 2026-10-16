مهلت درخواست تسهیلات اشتغال ۳ میلیاردی صندوق نوآوری تمدید شد 

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو ابلاغ ضابطه نحوه بهره‌مندی شرکت‌ها از تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه اشتغال جزء (۱) ماده (۹۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فراخوان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال را منتشر کرد.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی تسهیلات موضوع این فراخوان باید دارای شرایط زیر باشند:

• از تسهیلات قرض‌الحسنه بودجه سنواتی (تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲، تبصره (۲) سال ۱۴۰۳ و تبصره (۱۵) سال ۱۴۰۴) با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک‌های عامل، استفاده نکرده باشند.

• برنامه توسعه اشتغال و افزایش فروش داشته باشند (بر اساس فرم تعهد اشتغال و فروش)

• مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نباشند.

• مطالبات غیرجاری بانکی و چک برگشتی نداشته باشد.

• بدهی مالیاتی مشمول ماده ۱۸۶ نداشته باشد.

• شرکت‌هایی که در این فراخوان ثبت نام نمایند، به مدت ۳ ماه، امکان ثبت درخواست تسهیلات سرمایه در گردش در سامانه غزال را ندارند.

این تسهیلات در سقف ۳ میلیارد تومان در ازاء جذب حداقل ۳ نیروی متخصص (مبلغ نهایی پس از ارزیابی و بر اساس تعهد اشتغال و فروش شرکت مشخص خواهد شد) و بصورت قرض‌الحسنه با معرفی به بانک‌های عامل (قرض‌الحسنه مهر ایران، ملت و تجارت) قابل پرداخت است. دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز ۴۸ ماهه (بدون تنفس) تعیین شده است.

ارزیابی درخواست شرکت‌ها بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه غزال انجام می‌شود، بنابراین هرچه اطلاعات ارائه‌شده از سوی متقاضی، کامل‌تر و دقیق‌تر باشد، ارزیابی و تصمیم‌گیری در صندوق سریع‌تر و با کیفیت‌تر انجام خواهد شد.

اولویت بررسی با شرکت‌های دانش‌بنیان تعاونی و شرکت‌های مستقر در استان‌های دارای مناطق کم برخودار است. با توجه به ظرفیت محدود این منابع، بررسی و تصویب، بر اساس زمان ثبت درخواست مشخص می‌شود.

پیش از این، مهلت ثبت درخواست جهت بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال تا روز دوشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود که این زمان به مدت یک ماه دیگر (۳۰ آبان ۱۴۰۵) تمدید شد.

شرکت‌های متقاضی برای شرکت در این فراخوان می‌توانند از مسیر سامانه غزالghazaal.inif.ir خدمات الکترونیک، جدید، بسته‌های ویژه سال، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال جز (۱) ماده (۹۵) سال ۱۴۰۵ درخواست خود را ثبت کنند.

همچنین میز خدمت صندوق نوآوری و شکوفایی (۴۲۱۷۰۱۱۸-۰۲۱) در ساعات اداری پاسخگوی سوال‌ها و ابهامات شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.