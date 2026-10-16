رازمند: جهاد تبیین و حمایت از تولید داخلی، راه مقابله با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی رازمند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سیریک، با اشاره به اهمیت عفاف و حیا در جامعه اظهار کرد: زیست عفیفانه یکی از ارزش‌های مهم جامعه اسلامی است و نباید عفاف را تنها مختص بانوان دانست؛ بلکه زنان و مردان در قبال حفظ عفت، اخلاق و ارزش‌های اسلامی مسئولیت دارند.

تولید داخلی و توسعه صادرات؛ ضرورت تقویت اقتصاد کشور

امام جمعه موقت سیریک در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روز صادرات و ضرورت تقویت اقتصاد کشور، صادرات را مکمل تولید دانست و اظهار کرد: باید برای تقویت تولید داخلی تلاش کنیم و با بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد، زمینه رونق اقتصادی را فراهم سازیم.

رازمند با تأکید بر ضرورت پرهیز از خودتحقیری و فاصله گرفتن از فرهنگ مصرف‌گرایی افزود: نباید همواره مصرف‌کننده محصولات دیگران باشیم، بلکه باید با تقویت اعتمادبه‌نفس ملی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اقتصادی، به سمت تولید محصولات باکیفیت و صادرات‌محور حرکت کنیم.

وی بازاریابی مناسب، ارتقای کیفیت کالاها، حمایت مالی از تولیدکنندگان و تسهیل فرایند صادرات را از الزامات موفقیت در این عرصه برشمرد و تصریح کرد: باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، کالاهای ایرانی را با نام و برند ایران به بازارهای جهانی معرفی کنیم.

امام جمعه موقت سیریک همچنین با تأکید بر اهمیت معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی خاطرنشان کرد: صادرات تنها به کالاهای اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه معرفی اندیشه، فرهنگ و تمدن اسلامی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تحریم و جنگ تبلیغاتی؛ ابزارهای دشمن برای مقابله با جبهه حق

رازمند در ادامه با اشاره به شیوه‌های مختلف دشمنان برای مقابله با جبهه حق اظهار کرد: دشمن برای رسیدن به اهداف خود از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند که تحریم اقتصادی، محاصره و جنگ از مهم‌ترین آن‌هاست.

وی با اشاره به محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابی‌طالب در صدر اسلام بیان کرد: این محاصره حدود سه سال ادامه داشت، اما پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان با صبر، مقاومت و مدیریت امکانات، این دوران دشوار را پشت سر گذاشتند.

امام جمعه موقت سیریک با بیان اینکه محاصره اقتصادی نتوانست مانع گسترش اسلام شود، افزود: ملت ایران نیز در سال‌های گذشته، با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، با تکیه بر توان داخلی و مقاومت، در حوزه‌های مختلف از جمله نظامی و فرهنگی به دستاوردهای مهمی دست یافته است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و ایستادگی ملت، مسیر استقلال و خودکفایی را دنبال می‌کند و در برابر فشارهای دشمنان تسلیم نخواهد شد.

جهاد تبیین راه مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن

رازمند با اشاره به جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن گفت: یکی دیگر از ابزارهای دشمن، تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تضعیف عزت‌نفس جوانان و ایجاد ناامیدی در جامعه اسلامی است.

وی افزود: رسانه‌های معاند می‌توانند با انتشار اخبار منفی و تحریف واقعیت‌ها، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. امروز بخش مهمی از تقابل دشمنان در عرصه ذهن و اندیشه مردم جریان دارد و هدف آن‌ها تضعیف اعتمادبه‌نفس، ایجاد اختلاف و دور کردن جامعه از ارزش‌های اسلامی است.

امام جمعه موقت سیریک، جهاد تبیین را یکی از وظایف مهم جامعه دانست و تصریح کرد: باید با روشنگری، افزایش آگاهی عمومی و تقویت بصیرت، مردم به‌ویژه جوانان را نسبت به اهداف و شیوه‌های جنگ رسانه‌ای دشمن آگاه کنیم.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در روشنگری پس از واقعه کربلا خاطرنشان کرد: همان‌گونه که حضرت زینب(س) با بیان حقیقت، پیام نهضت عاشورا را زنده نگه داشتند، امروز نیز باید در برابر تحریف واقعیت‌ها ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم دشمن با تبلیغات خود، حقیقت را وارونه جلوه دهد.

تقویت توان دفاعی و حفظ وحدت ملی ضروری است

رازمند در ادامه با اشاره به جنگ‌های دوران پیامبر اکرم(ص)، از جمله جنگ خندق، اظهار کرد: دشمنان اسلام در طول تاریخ بارها برای از بین بردن جبهه حق تلاش کرده‌اند، اما ایمان، تدبیر، صبر و ایستادگی مسلمانان، زمینه عبور از شرایط دشوار را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توانمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور گفت: برای مقابله با تهدیدهای دشمن، باید در حوزه تجهیزات و توان دفاعی قدرتمند باشیم و در کنار آن، از سرمایه‌های معنوی و اعتقادی خود نیز غافل نشویم.

امام جمعه موقت سیریک، توکل به خداوند، حفظ وحدت، صبر و پایداری را از مهم‌ترین عوامل موفقیت در برابر دشمنان برشمرد و افزود: جامعه اسلامی با حفظ همبستگی، تقویت ایمان و ایستادگی در برابر توطئه‌ها می‌تواند از دشواری‌ها عبور کند.

وی در پایان با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل تأکید کرد: حفظ وحدت، تقویت بصیرت، پایبندی به ارزش‌های اسلامی و آمادگی در برابر توطئه‌های دشمن، ضرورتی انکارناپذیر است.