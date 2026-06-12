به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ابعاد جنگ شناختی، اظهار داشت: اساساً در جنگ‌ها کسی پیروز می‌شود که قبلاً در میدان شناختی پیروز شده باشد؛ یعنی ابتدا به دیگران بفهماند که جنگ را برده و حریف را شکست داده و بعد در میدان عملیاتی به پیروزی برسد.

وی افزود: در انقلاب اسلامی نیز زمانی توانستیم به پیروزی برسیم که مسأله ادراک و شناخت را در اولویت قرار دادیم. توجه به شناخت ادراکی به اندازه حفظ اماکن نظامی اهمیت دارد.

شهادت سرداران خواب از سر دشمنان پراند

امام جمعه سیریک با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت به ویژه سرداران شهید سلامی، حاجی‌زاده و رشید، تصریح کرد: یک سال از شهادت این سرداران اسلام می‌گذرد، ولی خون پاک این شهیدان، خواب را از سر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی پرانده است. شهادت این عزیزان، عزم جبهه مقاومت را برای مقابله با دشمنان دوچندان کرد.

محاصره سه‌جبهه‌ای آمریکا و اسرائیل توسط مقاومت

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به تحولات اخیر منطقه و پاسخ سریع مقاومت به تجاوز رژیم صهیونیستی به بیروت، خاطرنشان کرد: نیروهای مقاومت متوجه شدند که میز مذاکره به دست دشمن آتش زده شده است. امروز بحمدالله نیروهای مقاومت در سه جبهه تنگه هرمز، لبنان و باب‌المندب، آمریکا و اسرائیل را در محاصره خود قرار داده و نفس آنها را گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: ما اجازه نمی‌دهیم آمریکا و اسرائیل به اسم مذاکره، هر غلطی در منطقه انجام دهند. مردم ایران پشت جبهه مقاومت ایستاده‌اند و سال‌هاست که آماده نبرد هستند.

آتش‌بس در همه جبهه‌ها شرط ثبات منطقه

امام جمعه سیریک با بیان اینکه آتش‌بس باید در تمام جبهه‌ها حاصل شود، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند با اقدامات اخیر خود، بین جبهه‌های مقاومت در لبنان و ایران اختلاف ایجاد کنند، اما بحمدالله در این نقشه شوم نیز ناکام ماندند.

خواسته مردم استقلال دانشگاه آزاد سیریک از میناب

حجت‌الاسلام سالاری در پایان خطبه‌های خود با اشاره به مطالبه مردمی در شهرستان سیریک، اظهار داشت: ضروری است دانشگاه آزاد سیریک از زیرمجموعه دانشگاه آزاد میناب خارج شده و مستقل شود. هرچند فضای آموزشی در سیریک محدود است، اما این مطالبه به حق مردم است و دانشگاه باید به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهد.