نبض زندگی و مقاومت در سیریک؛ قدرتمندترین پاتک به سردمداران استکبار

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - مختار رحیمی: سیریک امروز تنها یک نقطه جغرافیایی روی نقشه نیست، بلکه نماد پایداری مردمانی است که سلاح اصلی آنان، ماندن، ایستادگی و ادامه زندگی است.

همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز و طرح ادعاهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی به جنوب ایران، موجی از واکنش‌ها در میان مسئولان، تحلیلگران و مردم جنوب کشور شکل گرفته است.

اظهارات ترامپ که بیش از آنکه بر پایه واقعیات میدانی باشد، رنگ و بوی تبلیغات سیاسی و مصرف داخلی دارد، بار دیگر ناتوانی سیاستمداران آمریکایی در درک واقعیت‌های قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرد.

مردم هرمزگان، به‌ویژه اهالی شهرستان سیریک، تأکید دارند هرگونه تصور ماجراجویی نظامی در محدوده تنگه هرمز و سواحل جنوبی ایران، با پاسخی قاطع و غیرقابل جبران روبه‌رو خواهد شد.

سیریک خط مقدم مقاومت و نماد امنیت روانی

خیابان‌های پررفت‌وآمد و میدان‌های شلوغ سیریک، سندی بر شکست پروژه «وحشت‌آفرینی» دشمن است. در جنگ‌های نوین، هدف اصلی دشمن، تضعیف امنیت روانی جامعه و وادار کردن مردم به ترک زندگی عادی است؛ اما حضور مستمر مردم در کوچه‌ها، بازارها و مراکز شهری، نشان می‌دهد این جنگ روانی راه به جایی نبرده است.

هر شهروندی که در خیابان‌های سیریک به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهد، در واقع پیام روشنی به دشمن می‌دهد؛ اینکه اراده مردم، از هر تهدیدی قدرتمندتر است.

ادامه زندگی؛ جلوه‌ای از مقاومت

مردم جنوب سال‌ها با دشواری‌ها، طوفان‌ها و بحران‌های مختلف زندگی کرده‌اند. فرهنگ دریانشینی به آنان آموخته است که در سخت‌ترین شرایط نیز میدان را خالی نکنند. همان‌گونه که یک ملوان در میانه طوفان کشتی را رها نمی‌کند، مردم سیریک نیز شهر خود را ترک نمی‌کنند.

ادامه فعالیت‌های اقتصادی، حضور در بازار، دید و بازدیدهای خانوادگی و فرستادن کودکان به مدرسه، تنها ادامه زندگی روزمره نیست؛ بلکه نمادی از مقاومت اجتماعی و ایستادگی در برابر جنگ روانی دشمن است.

نبض زندگی در سیریک، قدرتمندترین پاسخ به کسانی است که گمان می‌کنند می‌توانند با تهدید، چرخ زندگی در جنوب کشور را از حرکت بازدارند.

مردم سیریک: از وطن دفاع می‌کنیم

برخی از شهروندان سیریک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کردند که دفاع از وطن بخشی از هویت مردم این منطقه است و هرگونه تهدید خارجی با همبستگی و اقتدار پاسخ داده خواهد شد.

یوسف زرهی: اجازه تعرض به خاک ایران را نمی‌دهیم

یوسف زرهی، فعال سیاسی و رسانه‌ای اهل سیریک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما هرگز اجازه نخواهیم داد حتی ذره‌ای از خاک کشورمان در اختیار بیگانگان قرار گیرد. مردم جنوب همواره آماده دفاع از ایران بوده‌اند و هر تهدیدی را با تمام توان پاسخ خواهند داد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی سیریک افزود: مردم سواحل مکران همواره در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور پیشگام بوده‌اند و امروز نیز با همان روحیه در کنار نیروهای مسلح ایستاده‌اند.

زرهی ادامه داد: مقاومت، ریشه در فرهنگ و باور مردم جنوب دارد و این روحیه می‌تواند در آینده نیز نقش مهمی در حفظ امنیت کشور ایفا کند.

وی تصریح کرد: مردم جنوب، در کنار ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح، از امنیت و عزت ایران اسلامی دفاع خواهند کرد و اجازه هیچ‌گونه تجاوزی را نخواهند داد.

این فعال رسانه‌ای با اشاره به ادعاهای اخیر ترامپ گفت: هرگونه ماجراجویی در محدوده تنگه هرمز و سواحل هرمزگان، برای متجاوزان پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی و جبران‌ناپذیر خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان نظامی نیز معتقدند تهدید به اعزام نیروی زمینی، بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، تلاشی برای انحراف افکار عمومی آمریکا از چالش‌های داخلی و منطقه‌ای این کشور است.

زرهی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان صلح، ثبات و امنیت منطقه بوده است، اما هرگونه خطای محاسباتی از سوی دشمن، با پاسخی سریع، قاطع و متناسب روبه‌رو خواهد شد. امنیت تنگه هرمز بر توان داخلی و اقتدار نیروهای مسلح کشور استوار است و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند این امنیت را به مخاطره بیندازد.

یک صیاد سیریکی: زندگی در جنوب متوقف نمی‌شود

یوسف سرگلی، از صیادان شهرستان سیریک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرچند در جریان جنگ هرمز تعدادی از همکارانمان را از دست دادیم، اما مردم این خطه، همان‌گونه که در دوران هشت سال دفاع مقدس نشان دادند، اجازه هیچ‌گونه تعرضی به خاک ایران را نخواهند داد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال عملیات زمینی علیه ایران، افزود: این سخنان بیش از هر چیز نشان‌دهنده ناآگاهی از روحیه مردم جنوب و توان دفاعی کشور است. مردم این منطقه در کنار نیروهای مسلح از سرزمین خود دفاع خواهند کرد.

سرگلی ادامه داد: دشمن باید بداند که با وجود تهدیدها و حتی حملات به برخی مناطق ساحلی، زندگی در جنوب همچنان جریان دارد. این حضور و پایداری مردم، پیام روشنی دارد؛ اینکه از تهدید و جنگ روانی هراسی نداریم و این سرزمین را با تمام توان حفظ خواهیم کرد.

واکنش مردم هرمزگان به ادعاهای ترامپ

پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال اعزام نیروی زمینی به ایران و جزایر جنوبی، واکنش‌های مختلفی در میان مردم هرمزگان شکل گرفته است. بسیاری از شهروندان این استان، این اظهارات را ناشی از ناآگاهی نسبت به شرایط منطقه، توان دفاعی ایران و روحیه مردم جنوب دانسته‌اند.

از بازارهای بندرعباس تا سواحل قشم، هرمز و بازار میشی در سیریک، مردم ضمن تأکید بر حمایت از نیروهای مسلح، معتقدند امنیت خلیج فارس با اتکا به توان داخلی و همبستگی مردم حفظ خواهد شد.

بازاریِ اهل سیریک: حمله زمینی به ایران واقع بینانه نیست

احمد حاجی‌زاده، یکی از کسبه قدیمی سیریک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این اظهارات گفت: ادعای ورود نیروی زمینی آمریکا به ایران، بیشتر به یک ادعای غیرواقع‌بینانه شباهت دارد. مردم جنوب در مقاطع مختلف، از جمله دوران دفاع مقدس، ایستادگی خود را نشان داده‌اند و از سرزمینشان دفاع خواهند کرد.

وی افزود: طرح چنین موضوعاتی بیانگر شناخت ناکافی از جغرافیای منطقه و توان دفاعی ایران است.

پیام مردم جنوب را به کاخ سفید برسانید

حجت‌الاسلام مجتبی رازمند، امام جمعه موقت سیریک، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روحیه همبستگی مردم جنوب اظهار کرد: مردم این منطقه همواره در کنار نیروهای مسلح برای دفاع از کشور ایستاده‌اند و هرگونه تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران با وحدت و انسجام ملی پاسخ داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: حضور پررنگ مردم در خیابان‌ها، بازارها و فعالیت‌های روزمره، پیام روشنی برای دشمنان دارد؛ اینکه تهدیدها نتوانسته خللی در اراده مردم ایجاد کند و آنان همچنان با آرامش به زندگی خود ادامه می‌دهند.

رازمند افزود: بازتاب گسترده این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های مردمی نیز نشان می‌دهد که چنین اظهاراتی، بیش از هر چیز، موجب تقویت همبستگی و انسجام ملی شده است.

وی تاکید کرد: پیام اقتدار مردم جنوب ایران باید به کاخ سفید رسانده شوند و بدانند خیال‌های واهی آن‌ها تاثیری در اراده آن‌ه ندارد.