به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات جمعیتی کشور اظهار کرد: ایران در یک پیچ تاریخی جمعیتی قرار گرفته است و کاهش شمار دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، کاهش سالانه ۷ تا ۱۰ درصدی موالید، افت آمار ازدواج، افزایش سن ازدواج و فاصله میان تولد فرزندان در کنار رشد شتابان سالمندی، نشانه‌های یک بحران چندلایه است.

وی افزود: در صورت تداوم روند فعلی، رشد جمعیت کشور طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به صفر و سپس به محدوده منفی می‌رسد و ایران به سمت سالمندی شدید جمعیت حرکت می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنگینی بر کشور تحمیل کند.

امام‌جمعه محمودآباد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نسبت به مسئله جمعیت تصریح کرد: این موضوع باید از سطح یک دغدغه حاکمیتی و دولتی فراتر برود و به گفتمانی عمومی و اولویتی ملی تبدیل شود.

موسوی ادامه داد: نخبگان، رسانه‌ها، دانشگاهیان، متخصصان علوم اجتماعی و سلامت و مردم باید درباره پیامدهای کاهش جمعیت و افزایش سالمندی گفت‌وگو کنند و هم‌زمان، سیاست‌گذاری یکپارچه و پایدار برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی سالمندی سالم، فعال و مولد را از ضرورت‌های آینده کشور دانست و گفت: تنها با حمایت از خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای فرزندآوری و مدیریت پیامدهای سالمندی می‌توان جمعیت را از یک تهدید جدی به فرصتی برای توسعه و آینده پایدار کشور تبدیل کرد.

طوفان الاقصی جایگاه محور مقاومت را تثبیت کرد

امام‌جمعه محمودآباد در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به سالگرد عملیات طوفان الاقصی و شهادت یحیی سنوار، از وی به‌عنوان یکی از چهره‌های مقاومت فلسطین یاد کرد.

موسوی با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب درباره یحیی سنوار اظهار کرد: ایشان سنوار را چهره‌ای درخشان در مقاومت و مجاهدت توصیف کرده بودند که با اراده‌ای استوار در برابر دشمن متجاوز ایستاد و با تدبیر و شجاعت به آن ضربه زد.

وی عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را از رویدادهای ماندگار تاریخ فلسطین برشمرد و گفت: این عملیات در تثبیت نقش محور مقاومت در منطقه و تقویت روحیه گروه‌های مقاومت تأثیرگذار بود.

امام‌جمعه محمودآباد همچنین به نقش این رویداد در تحولات سیاسی فلسطین اشاره کرد و افزود: از جمله پیامدهای مطرح‌شده برای طوفان الاقصی، کمک به کاهش شکاف میان گروه‌های فلسطینی، به‌ویژه حماس و فتح، و تغییر نگاه بخشی از افکار عمومی کشورهای عربی به ایران به‌عنوان حامی گفتمان مقاومت بوده است.

موسوی با اشاره به تحولات افکار عمومی در کشورهای عربی اظهار کرد: برخی نظرسنجی‌های منطقه‌ای در سال ۲۰۲۴ از بهبود جایگاه ایران در افکار عمومی این کشورها حکایت داشت و این تحولات بر معادلات سیاسی و امنیتی منطقه نیز اثر گذاشت.

وی در ادامه، آشکار شدن ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه را از دیگر پیامدهای طوفان الاقصی دانست و با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب درباره تبلیغات صهیونیستی گفت: مظلوم‌نمایی یکی از محورهای مهم تبلیغاتی صهیونیست‌ها بوده است، اما تحولات غزه و کشتار غیرنظامیان، تصویر این رژیم را در افکار عمومی جهان با چالش جدی مواجه کرده است.

امام‌جمعه محمودآباد همچنین با اشاره به افزایش حمایت‌های بین‌المللی از تشکیل کشور فلسطین، این روند را از تحولات مهم پس از جنگ غزه برشمرد و تأکید کرد: طوفان الاقصی ضربه‌ای جدی به جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی وارد کرد و موجب افزایش فشارها و انزوای این رژیم در بخش‌هایی از جامعه جهانی شد.

