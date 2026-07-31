به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی رازمند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با تأکید بر سه عنصر کلیدی ایام اربعین، به‌ویژه مهربانی، وحدت و صبر، اظهار کرد: امروز باید وحدت داشته باشیم و بسیاری از پیروزی‌های به‌دست‌آمده در جامعه، نتیجه همین وحدت است.

وی بیان کرد: امروز یک‌صدا هستیم و در میان اهل سنت و تشیع دوصدایی وجود ندارد و اتحاد به معنای تلاش برای حفظ اسلام است.

امام جمعه موقت سیریک اضافه کرد: باید تمام قدرت خود را برای مقابله با دشمن به کار بگیریم. امروز مؤمنان باید یک‌دست و یک‌دل باشند و در برابر دشمن همچون قطرات باران که در کنار یکدیگر سیل و اقیانوس تشکیل می‌دهند، متحد عمل کنند؛ چراکه این اتحاد رمز پیروزی مؤمنان است.

رازمند با تأکید بر ضرورت تشکیل امت واحد اسلامی گفت: باید یک امت واحد تشکیل دهیم و کسانی که به دنبال ایجاد دودستگی هستند، در مسیر دشمن حرکت می‌کنند. دشمن در هر لحظه برای ما نقشه می‌کشد و امت اسلامی نباید درگیر اختلاف و تقابل با یکدیگر شود.

وی افزود: زندگی به سبک اربعین، ولایت‌محوری است؛ یعنی نگاه‌ها باید به یک نقطه و آن ولایت و امامت باشد. هر زمانی که نگاه ما با نگاه امام هماهنگ بوده، پیروز شده‌ایم و امروز نیز در اربعین، همه به سوی امام حرکت می‌کنند.

امام جمعه موقت سیریک تأکید کرد: نباید نظر خود را بر نظر امام غلبه دهیم، بلکه نگاه ما باید به امامت باشد و وظیفه ما گوش‌به‌فرمان امام بودن است؛ همانند حضرت عباس (ع) که با وجود صاحب‌نظر بودن، پیرو امام خود بود.

وی تصریح کرد: رمز پیروزی، گوش‌به‌فرمان امام بودن است و امروز نیز نایب امام زمان (عج) در معرض تهدید دشمنان قرار دارد.

ایمان به ظرفیت داخلی و جهاد تبیین؛ رمز مقابله با ترفندهای دشمن

امام جمعه موقت سیریک با تشریح سه ابزار اصلی دشمن برای شکست ملت‌ها، تأکید کرد: راهکار نهایی برای عبور از بحران‌ها، تکیه بر توان داخلی و مقابله با توطئه‌های دشمن از طریق جهاد تبیین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رازمند اظهار کرد: دشمن برای رسیدن به اهداف شوم خود سه حربه «تحریم، محاصره و جنگ» را به کار می‌گیرد. این ابزارها از گذشته وجود داشته‌اند، اما امروز با شیوه‌های پیچیده‌تر و مدرن‌تری اجرا می‌شوند تا جبهه حق را به زانو درآورند.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی، محاصره اقتصادی پیامبر اسلام (ص) توسط مشرکان مکه و محدودسازی رفت‌وآمد مسلمانان در «شعب ابی‌طالب» را یادآور شد و افزود: در آن زمان، مسلمانان با صبر، قناعت و تقسیم صحیح آذوقه و با وجود تحمل هزینه‌های سنگین، زیر بار ظلم نرفتند و مقاومت کردند.

رازمند تصریح کرد: امروز نیز دشمن همان سناریو را با تحریم دارو، نفت، سیستم بانکی و تجارت دنبال می‌کند، اما برخی هنوز با دیدگاه غلط منتظر نجات آمریکا هستند. این در حالی است که ما با صبر و ایستادگی، خودکفایی و استقلال را به دست آورده‌ایم و در بسیاری از حوزه‌ها رشد کرده‌ایم؛ به‌طوری که فرهنگ ناب اسلامی در جهان در حال گسترش است.

رشدهای علمی و برکات استقلال

خطیب جمعه سیریک با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور پس از تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: دشمن می‌داند انرژی هسته‌ای کاربردهای فراوانی دارد و به همین دلیل با آن مخالف است. جوانان این مرز و بوم با تلاش خود رتبه کشور را در علوم فیزیک از ۵۶ به ۱۳، در ریاضیات از ۴۷ به ۱۷ و در علوم هسته‌ای از ۷۷ به ۱۱ رسانده‌اند.

وی ادامه داد: حتی در علوم ژنتیک رتبه دوم را کسب کرده‌ایم و همه این دستاوردها، برکات تلاش و همت جوانان کشور است.

محاصره رسانه‌ای و سیاه‌نمایی

حجت‌الاسلام رازمند به موضوع محاصره نیز اشاره کرد و گفت: در کربلا، دشمن آب را بر روی امام حسین (ع) بست، اما ایشان ذلت را نپذیرفتند. امروز نیز ظلم آمریکایی ما را محاصره کرده است، اما این محاصره از طریق ایجاد بدبینی نسبت به نظام، انتشار اخبار منفی و ناامیدکننده برای جوانان و تحریف واقعیت‌ها دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: دشمنان با «تاکتیک کوچک‌سازی قدرت و دستاوردهای صنایع» و تشویق نیروهای متخصص و کارآمد به خروج از کشور، تلاش می‌کنند به کشور ضربه بزنند.

جهاد تبیین وظیفه امروز ملت است

امام جمعه موقت سیریک، وظیفه مردم در برابر این توطئه‌ها را «جهاد تبیین» دانست و افزود: همان‌گونه که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در واقعه کربلا، حقیقت این حادثه را برای جهانیان تشریح کردند، امروز نیز ما باید وظیفه خود را در زمینه روشنگری و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی انجام دهیم.

رازمند در پایان درباره حربه سوم دشمن یعنی «جنگ» گفت: جنگ آخرین حربه دشمن است، همان‌طور که در زمان پیامبر (ص) نیز وجود داشت. ملت ایران با صبر و پایداری در سه جنگ تحمیل‌شده پیروز شد و امروز نیز با نصرت الهی و عواملی مانند بستن تنگه هرمز که دشمنان را به عقب‌نشینی واداشت، پیروزی‌های بزرگی به دست آورده است.

وی با تأکید بر اینکه نصرت الهی شامل حال ملت ایران خواهد شد، گفت: شما وظیفه خود را انجام دهید و بقیه امور را به خداوند واگذار کنید.