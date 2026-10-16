ماموستا مرادی: منع تحصیل دختران محجبه، محدودسازی آزادی دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به موضوع منع حضور دختران محجبه در مدارس جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: حجاب برای زنان مسلمان یک واجب دینی و قرآنی است و جلوگیری از رعایت آن، محدودکردن آزادی‌های دینی و مذهبی به شمار می‌رود.

وی با انتقاد از این محدودیت افزود: پوشش اسلامی بخشی از باورهای دینی زنان و دختران مسلمان است و محروم‌کردن دانش‌آموزان از حضور در محیط آموزشی به دلیل پایبندی به این باورها، با حق برخورداری از آزادی مذهبی در تعارض قرار می‌گیرد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به همراهی برخی دانش‌آموزان با هم‌کلاسی‌های محجبه خود گفت: همدردی و همراهی دانش‌آموزان با دخترانی که به دلیل رعایت حجاب با محدودیت روبه‌رو شده‌اند، نشان‌دهنده اهمیت حمایت اجتماعی از افرادی است که به باورهای دینی خود پایبند هستند.

ماموستا مرادی در ادامه با اشاره به آنچه تناقض میان نمایش پوشش مذهبی در تصاویر و نمادهای برخی سنت‌های دینی و مخالفت با حجاب دختران مسلمان می‌دانست، اظهار کرد: برخورد با پوشش دینی زنان و دختران مسلمان، در حالی مطرح می‌شود که در برخی تصاویر مذهبی مربوط به دیگر ادیان نیز پوشش کامل دیده می‌شود.

وی همچنین با انتقاد از سکوت مدعیان حمایت از حقوق زنان در برابر این محدودیت‌ها تصریح کرد: از نگاه او، دفاع از حقوق زنان نباید تابع ملاحظات سیاسی باشد و آزادی انتخاب پوشش بر اساس باورهای دینی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با استناد به آیه «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ» بر موضع خود درباره حفظ شعائر اسلامی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دختران محجبه برطرف شود.

ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با استناد به آیه ۹ سوره حجرات، بر ضرورت پرهیز از نزاع و اختلاف در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: قرآن کریم مسلمانان را به اصلاح اختلاف‌ها و برقراری صلح عادلانه دعوت کرده است.

وی با بیان اینکه تفرقه و درگیری موجب تضعیف توان و انسجام امت اسلامی می‌شود، افزود: اختلافات مذهبی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، تبعیض و مشکلات اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز نزاع در جوامع اسلامی شوند و باید برای رفع آنها تلاش کرد.