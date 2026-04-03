ماموستا مرادی: حفظ دین نیازمند استقامت و هوشیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه با تأکید بر اهمیت پاسداری از دین اسلام اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف مسلمانان، حریص بودن در حفظ دین است؛ به‌گونه‌ای که مؤمن باید برای نگهداری از ایمان خود حتی سخت‌ترین شرایط را تحمل کند.

وی با بیان اینکه دین اسلام بزرگ‌ترین نعمت الهی برای بندگان مؤمن است، افزود: اگر انسان‌ها قدر این نعمت بزرگ را بدانند و به آن پایبند باشند، مسیر رستگاری برای آنان هموار خواهد شد، زیرا در روز قیامت نه مال و فرزندان، بلکه ایمان و قلب سالم انسان را نجات می‌دهد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به آیات قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام (ص) گفت: پیامبر اکرم (ص) در مسیر دعوت به توحید با سختی‌ها و فشارهای فراوانی مواجه شدند، اما هرگز از رسالت خود دست نکشیدند و با استقامت مثال‌زدنی، پیام الهی را به بشریت رساندند.

ماموستا مرادی ادامه داد: امروز نیز مسلمانان باید با تمسک به قرآن، سنت پیامبر (ص) و آموزه‌های بزرگان دین، ایمان و اعتقادات خود را حفظ کنند، زیرا دشمنان با روش‌ها و ابزارهای مختلف به‌ویژه از طریق شبهه‌افکنی در میان جوانان در تلاش هستند باورهای دینی جامعه را تضعیف کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالگرد ۱۲ فروردین و روز جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: رأی ملت ایران به جمهوری اسلامی در این روز تاریخی نشان‌دهنده عزت، غیرت و هویت ملی مردم ایران است و این نظام با تکیه بر همین پشتوانه مردمی در جهان شناخته می‌شود.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه همچنین حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و مناطق غیرنظامی را محکوم کرد و گفت: هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی و شهادت شهروندان بی‌گناه، نمونه‌ای آشکار از جنایات این رژیم‌ها است که افکار عمومی جهان را نسبت به ماهیت واقعی آنان آگاه‌تر می‌کند.

ماموستا مرادی در پایان با اشاره به حملات اخیر به مناطق مسکونی در کرمانشاه خاطرنشان کرد: این اقدامات جنایتکارانه را محکوم می‌کنیم و برای شهدای این حوادث علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.