حجاب مرزبان حریم کرامت زن و موتور محرک امنیت روانی جامعه

خبرگزاری مهر، گروه استانها: عفاف و حجاب، از موضوعاتی است که همواره در فرهنگ اسلامی مورد توجه بوده، رعایت آن، آرامش و امنیت فردی را رقم میزند، موجب تحکیم بنیان خانواده شده و ضمن ایجاد نشاط فردی و اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی را به همراه دارد.
شاعران و نویسندگان همواره در آثار خود به اهمیت حجاب و عفاف اشاره کردهاند در واقع گوهر وجودی انسان درست مانند مرواریدی است که از طریق صدف محافظت میشود و پوشش چادر همچون صدفی برای بانوان است.
در تحلیل ابعاد پوشش در فرهنگ اسلامی، تمرکز از جنبههای ظاهری صرف به تأثیرات عمیق روانی و اجتماعی آن تغییر یافته است.
حجاب، در این بستر، به مثابه یک مرزبان نامرئی عمل میکند که حریم شخصی و حرمت معنوی زن را در محیط عمومی محافظت مینماید.
این حفاظت، امکان میدهد تا ظرفیتهای فردی و فکری زن بهجای درگیر شدن در رقابتهای سطحی و نگاههای نامطلوب بیرونی، صرف تعالی هویت و مشارکت مؤثر در ساختار اجتماعی شود.
این فرآیند، رهایی از فشار دائمی دیده شدن و دستیابی به امنیت روانی عمیقتر را نوید میدهد.
این دیدگاه مبتنی بر این اصل است که در یک جامعه سالم، ارزشها بر نمایشها اولویت دارند و عفاف به عنوان مکمل حجاب، موجب ارتقا کیفیت تعاملات انسانی و کاهش چشمگیر بزهکاریهای خُرد و کلان میشود.
شهرستان بیجار با تأکید بر این مبانی، نیازمند تبیینی جامع از این دو اصل است تا نسل جوان بهدرستی جایگاه این مفاهیم را در زندگی روزمره خود بیابد.
حجاب عامل پاکی جامعه و زمینهساز پیشرفت زنان است
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: حجاب نهتنها یک تکلیف دینی، بلکه عاملی مؤثر در حفظ پاکی فردی و اجتماعی، ارتقای جایگاه زن و پیشگیری از آسیبهای اخلاقی در جامعه است.
ماموستا بهمنی، اظهار کرد: حجاب در آموزههای اسلامی جایگاهی بنیادین دارد و بهعنوان یک دستور الهی، نقش مهمی در صیانت از کرامت انسانی و سلامت اجتماعی ایفا میکند.
وی با تأکید بر اینکه حجاب تنها به بُعد فردی محدود نمیشود، افزود: رعایت حجاب آثار گستردهای در جامعه دارد و میتواند به تقویت حیا، پاکدامنی و امنیت اخلاقی در فضای عمومی کمک کند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نگاه اسلام به حجاب، نگاهی تعالیبخش است و این حکم الهی نهتنها مانعی برای رشد و پیشرفت زنان نیست، بلکه بستری برای حضور سالم، مؤثر و عزتمند آنان در عرصههای مختلف اجتماعی فراهم میکند.
ماموستا بهمنی خاطرنشان کرد: حجاب از منظر دینی یک امر خدایی و مبتنی بر فطرت انسانی است و عمل به آن میتواند جامعه را از بسیاری از ناهنجاریها و مفاسد اخلاقی مصون نگه دارد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تبیین صحیح فلسفه حجاب در جامعه گفت: ترویج آگاهانه و اقناعی فرهنگ حجاب، بهویژه در میان نسل جوان، نیازمند کار فرهنگی مستمر و همافزایی نهادهای دینی، آموزشی و رسانهای است
حجاب به مثابه یک سد دفاعی در برابر گسستهای اجتماعی
رئیس تبلیغات اسلامی بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حفظ حجاب به منزله حفظ نظم اخلاقی است و تأثیر مستقیم بر کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
وی بر کارکرد بازدارنده حجاب در ساختار اجتماعی تأکید کرد و افزود: موضوع حجاب صرفاً یک مسئله فردی یا فقهی نیست بلکه یک سد دفاعی در برابر گسستهای اخلاقی و اجتماعی است.
رئیس تبلیغات اسلامی بیجار افزود: تجربیات جامعهشناختی نشان میدهد که تضعیف یک اصل بنیادین مانند پوشش عفیفانه موجب ایجاد خلأهایی میشود که به سرعت توسط ناهنجاریها و رفتارهای پرخطر پر میگردد.
حجتالاسلام جمادیان تصریح کرد: حفظ حجاب به منزله حفظ نظم اخلاقی در فضای عمومی است و از این منظر یک وظیفه همگانی برای پیشگیری از فروپاشیهای کوچک در سطح خانواده و محله به شمار میرود.
وی در ادامه افزود: این امر مستقیماً بر کاهش نرخ طلاق، کاهش اعتیاد و ناهنجاریهای مرتبط با روابط آزاد کنترلنشده تأثیر میگذارد و امنیت شهروندان را به صورت ساختاری تضمین مینماید.
جمادیان در پایان خاطرنشان کرد: تبیین این کارکردها برای نسل جوان، ضامن حفظ سلامت جامعه در مقابل هجمههای فرهنگی است.
عفاف و حجاب ستون هویت دینی و اجتماعی جامعه است
رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار گفت: عفاف و حجاب از مهمترین مؤلفههای هویت دینی و اجتماعی جامعه اسلامی است و بیتوجهی به این مقوله، زمینهساز تضعیف بنیان خانواده و آسیبهای فرهنگی میشود.
مهدی فرجی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حجاب و عفاف تنها یک دستور فردی نیست، بلکه یک فرهنگ اجتماعی است که نقش مهمی در ایجاد امنیت روانی، آرامش عمومی و سلامت اخلاقی جامعه دارد.
وی با اشاره به جایگاه حجاب در آموزههای دینی افزود: در فرهنگ اسلامی، حجاب بهعنوان یک ارزش الهی معرفی شده و رعایت آن نشاندهنده کرامت انسانی، عزت نفس و احترام به جایگاه زن در جامعه است.
رئیس کانون مداحان بیجار با بیان اینکه دشمنان اسلام همواره تلاش کردهاند باورهای دینی را هدف قرار دهند، تصریح کرد: یکی از ابزارهای تهاجم فرهنگی، کمرنگ کردن ارزشهایی همچون حجاب و عفاف است و در این شرایط، وظیفه فعالان مذهبی و فرهنگی سنگینتر از گذشته است.
فرجی ادامه داد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند کار فرهنگی عمیق، مستمر و اقناعی است و نمیتوان با برخوردهای سطحی و مقطعی به نتیجه مطلوب رسید.
وی نقش هیئات مذهبی و مداحان را در این زمینه مهم دانست و گفت: هیئات مذهبی میتوانند با زبان هنر، شعر و مداحی، مفاهیم ناب دینی از جمله عفاف، حیا و سبک زندگی اسلامی را به نسل جوان منتقل کنند.
رئیس کانون مداحان بیجار تأکید کرد: اگر عفاف و حجاب بهدرستی تبیین شود، نهتنها محدودیت تلقی نمیشود بلکه بهعنوان عامل عزت، آرامش و امنیت فردی و اجتماعی پذیرفته خواهد شد.
فرجی در پایان خاطرنشان کرد: خانواده، مدرسه، مسجد و رسانهها باید در کنار یکدیگر برای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب همافزایی داشته باشند تا این ارزش دینی بهصورت پایدار در جامعه نهادینه شود.
حجاب زمینهساز رشد شخصیت زن و تعالی اجتماعی است
یکی از اساتید دانشگاه بیجار با تأکید بر نقش حجاب در ارتقای جایگاه زن در جامعه گفت: حجاب، زن را بهعنوان انسانی متفکر و صاحب اراده معرفی میکند و بستری برای رشد شخصیت فردی، فرهنگی و اجتماعی فراهم میسازد.
اعظم داودنیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حجاب باعث میشود توان فکری و اراده زن در جامعه دیده شود و بر همین اساس میتوان گفت حجاب دارای سه اثر مهم اجتماعی شامل رشد شخصیت زن، ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت بنیان اجتماع است.
وی با اشاره به شأن والای زن افزود: جایگاه ارزشمند زن اقتضا میکند این گوهر آفرینش در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزشهای انسانی او حفظ شود و مورد صیانت قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حجاب تنها به پوشش ظاهری محدود نمیشود، تصریح کرد: حجاب یک رفتار اجتماعی است که بخشی از آن به پوشش مناسب و بخشهای دیگر به متانت در گفتار، حیا در رفتار و وقار در حضور اجتماعی مربوط میشود.
داودنیا حجاب را نوعی سرمایهگذاری برای سلامت فردی دانست و گفت: زحمت حجاب در حقیقت حق بیمهای است که زن برای حفظ امنیت و سلامت روانی خود میپردازد، چرا که حجاب مانعی در برابر نگاههای آلوده و جریان یافتن هوای نفس در جامعه ایجاد میکند.
وی با رد این تصور که حجاب مانع حضور اجتماعی زنان است، اظهار کرد: این دیدگاه با روح حجاب در اسلام در تضاد است، زیرا حجاب در اسلام دارای ضوابط مشخصی است که به هیچ عنوان مانع حضور فعال و اثرگذار زنان در جامعه نمیشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اسلام هرگز زنان را به انزوا و خانهنشینی دعوت نکرده است و برخلاف برخی ادعاها، پردهنشینی مربوط به دورهها و ادیان پیش از اسلام بوده و ارتباطی با نگاه اسلامی به زن ندارد.
داودنیا با اشاره به نقش زنان محجبه در عرصههای مختلف اجتماعی افزود: بانوان موفق در حوزههای علمی، مدیریتی، ورزشی و فرهنگی در سراسر کشور نشان دادهاند که حجاب نه تنها مانع پیشرفت نیست، بلکه موجب افزایش اعتماد به نفس و حضور مؤثرتر زنان در اجتماع میشود.
وی با اشاره به جنگ رسانهای علیه حجاب گفت: رسانههای جهانی تلاش میکنند حجاب را نماد عقبماندگی و بیقیدی را نشانه آزادی معرفی کنند، در حالی که مقابله با این جریان نیازمند معرفی الگوهای موفق، جذاب و واقعی از زنان محجبه در عرصههای مختلف است تا نسل جوان ببیند حجاب هیچ تعارضی با پیشرفت ندارد.
این استاد دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر رویکرد عملی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اظهار کرد: مسیر تبلیغ دینی از سوی انبیا مشخص شده و همانگونه که امام صادق (ع) فرمودهاند، دعوت عملی اثرگذارتر از دعوت زبانی است.
داودنیا خاطرنشان کرد: اگر در جامعه و بهویژه در محیطهای دانشگاهی رفتارها اصلاح شود و هر فرد به وظایف خود بهدرستی عمل کند و آموزههای اسلامی بهصورت واقعی اجرا شود، حجاب بهعنوان نماد هویت اسلامی بهصورت طبیعی در جامعه نهادینه خواهد شد.
وی در پایان یکی از مؤثرترین راهکارهای ترویج حجاب و عفاف را ارتباط صحیح و اثرگذار با نسل جوان دانست و گفت: تعامل صمیمی، تربیتی و آگاهانه با جوانان میتواند زمینهساز رشد فردی و تعالی اجتماعی شود.
رهایی از قید نگاه ابزاری، دروازه ورود به آرامش درونی
کارشناس فرهنگی بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: حجاب، کرامت زن مسلمان را پاس میدارد و رهایی درونی، پایگاه اصلی امنیت روانی است.
شهین مولودی در تشریح ابعاد روانی حجاب و راهکارهای عملیاتی برای تقویت آن، با خبرنگار مهر گفت: آنچه در حوزه حجاب اهمیت دارد، درک این نکته است که این مفهوم ریشه در احترام به کرامت ذاتی زن مسلمان دارد که باید به درستی درک شود. اجرای موفق این فرهنگ نیازمند یک برنامه جامع فرهنگی است.
وی افزود: اولین راهکار مؤثر، تغییر رویکرد تبیینی از آموزش صرف به تکریم و جایگاهدهی است؛ زن باید در جامعه احساس کند که حجاب او را محدود نمیکند بلکه او را در جایگاه والا و متناسب با کرامت انسانیاش قرار میدهد و ما باید بر ثمرات درونی پوشش تمرکز کنیم نه صرفاً بر پیامدهای بیرونی آن.
مولودی تصریح کرد: دومین گام مهم، ایجاد فضاهای الگوساز فرهنگی و هنری است که در آن، زنان محجبه موفق در عرصههای علمی، اجتماعی و مدیریتی به عنوان قهرمانان نسل جدید معرفی شوند و این معرفی باید غیرمستقیم و هنرمندانه صورت پذیرد تا تأثیر عمیقتری بر مخاطب بگذارد.
وی ادامه داد: راهکار سوم در حوزه خانواده تعریف میشود؛ والدین باید با رفتار و سبک زندگی خود الگوی عملی عفاف و پوشش صحیح باشند چرا که کلام بدون عمل، تأثیری ندارد و نوجوانان به راحتی تضادها را تشخیص میدهند.
کارشناس فرهنگی بیجار تصریح کرد: همچنین، فراهمسازی محیطهای کاری و تحصیلی امن و عاری از تبعیض برای زنان محجبه، موجب میشود که حجاب به عنوان یک مزیت و عامل اطمینان در محیطهای عمومی پذیرفته شود و تقاضای درونی برای آن افزایش یابد و این اقدامات ساختاری، زمینه را برای پذیرش عمومی فراهم میسازد.
در مجموع، حجاب امروز فراتر از یک موضوع فردی، به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده است که نقش مستقیمی در کاهش آسیبهای اخلاقی و تقویت سلامت روانی جامعه دارد، تداوم این مسیر نیازمند نگاه مسئولانه، کار فرهنگی عمیق و همافزایی نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجرایی است تا با تبیین درست و حمایت مؤثر، شاهد ارتقای امنیت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده در جامعه باشیم.
