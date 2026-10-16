به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدبهنام منافی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لاهرود که در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده سید ابراهیم ابن موسی‌کاظم(ع) برگزار شد، ضمن دعوت به رعایت تقوای الهی با تأکید بر ضرورت آمادگی عملی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، نماز جمعه را پایگاهی برای تقویت ایمان، وحدت اجتماعی و مقابله با توطئه‌های دشمنان دانست.

وی با اشاره به مفهوم انتظار در فرهنگ مهدویت اظهار کرد: انتظار امام زمان(عج) تنها به معنای چشم‌انتظاری برای ظهور نیست، بلکه منتظر واقعی باید خود را برای یاری حضرت آماده کند و با عمل به وظایف دینی، اخلاقی و اجتماعی، در مسیر تحقق اهداف الهی گام بردارد.

حجت‌الاسلام منافی افزود: عمل به قرآن کریم، اقامه نماز، حضور در مساجد و پایبندی به ارزش‌های دینی از جمله اقداماتی است که می‌تواند انسان را در مسیر زمینه‌سازی برای ظهور قرار دهد. منتظر واقعی باید در رفتار و کردار خود، نشانه‌های آمادگی برای همراهی با امام زمان(عج) را نشان دهد.

نماز جمعه؛ پیوند بندگی با زندگی اجتماعی

امام جمعه لاهرود با اشاره به جایگاه نماز جمعه در آموزه‌های اسلامی بیان کرد: نماز جمعه تنها یک فریضه عبادی نیست، بلکه فرصتی برای تقویت پیوند میان بندگی خداوند و زندگی اجتماعی مردم است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همبستگی، آگاهی و مقاومت در برابر دشمنان باشد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در نماز جمعه تصریح کرد: این فریضه عبادی، پایگاهی برای تقویت ایمان و وحدت جامعه است و حضور آگاهانه مردم در آن، نقش مهمی در ارتقای بصیرت و انسجام اجتماعی دارد.

حجت‌الاسلام منافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری(س) در تاریخ اسلام، ایشان را الگویی برجسته از صبر، استقامت، عفت و مسئولیت‌پذیری دانست و افزود : سیره حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که انسان می‌تواند در سخت‌ترین شرایط نیز با حفظ ایمان و ایستادگی، رسالت خود را به انجام برساند.

وی با تبریک روز پرستار به پرستاران کشور، به‌ویژه پرستاران منطقه مشگین‌شهر، گفت: پرستاران با قلبی سرشار از محبت و احساس مسئولیت، مرهم درد بیماران هستند و در لحظات دشوار زندگی، امید و آرامش را به بیماران و خانواده‌های آنان هدیه می‌کنند.

امام جمعه لاهرود با بیان اینکه پرستاری تنها یک حرفه نیست، بلکه ترکیبی از خدمت، ایثار و مسئولیت‌پذیری است، افزود: جامعه پرستاری در حوادث و بحران‌های مختلف، از دوران دفاع مقدس و همه‌گیری کرونا تا شرایط دشوار کشور، همواره در کنار مردم حضور داشته است.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی پرستاران تأکید کرد: مسئولان باید برای رفع دغدغه‌های معیشتی و بهبود شرایط زندگی این قشر تلاش کنند تا پرستاران بتوانند با آرامش و انگیزه بیشتری به بیماران خدمت‌رسانی کنند.

حجت‌الاسلام منافی در ادامه با اشاره به رویکردهای خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، نسبت به پیامدهای تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داد و گفت: ملت ایران با تکیه بر آموزه‌های دینی، مکتب امام خمینی(ره) و فرهنگ عاشورا، در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان ایستادگی می‌کند.

وی تصریح کرد: هرگونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنش قاطع ملت و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد و دشمنان باید بدانند که اراده و مقاومت ملت ایران، محاسبات آنان را با چالش روبه‌رو می‌کند

وحدت ملی؛ عامل اقتدار در برابر دشمنان

امام جمعه لاهرود در بخش پایانی سخنان خود، وحدت ملی را از مهم‌ترین عوامل مقابله با تهدیدهای دشمنان برشمرد و خاطرنشان کرد: اتحاد و همدلی بر محور ارزش‌های الهی و دینی، سدی محکم در برابر توطئه‌های دشمنان ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی افزود: همبستگی مردم و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی، زمینه‌ساز تقویت اقتدار کشور است و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام می‌گذارد.