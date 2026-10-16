به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه گلستان، با اشاره به موضوع دانش هسته‌ای اظهار کرد: ملت ایران ضمن اینکه از اصول خود در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه دانش هسته‌ای، کوتاه نمی‌آید، تغییر در دکترین هسته‌ای را نیز از مطالبات مردم می‌داند.

امام جمعه گلستان با تأکید بر آمادگی دفاعی کشور گفت: امروز ایران اسلامی در اوج آمادگی قرار دارد و آماده پاسخ‌گویی قاطع به هر اقدامی در هر سطحی است؛ قطعاً پاسخ ایران در این مرحله بسیار کوبنده‌تر و پشیمان‌کننده‌تر از قبل خواهد بود.

وی با انتقاد از آنچه وارونه جلوه دادن حقایق درباره تحولات اخیر خواند، افزود: متأسفانه برخی افراد جای شهید و جلاد را عوض کرده‌اند و به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی ایران آغازگر حمله بوده و عهدشکنی کرده است.

موسوی ادامه داد: اگر برخی افراد نمی‌توانند با مردم ایران همراه شوند، دست‌کم باید از بیان وارونه حقایق خودداری کنند و سکوت را بر تحریف واقعیت‌ها ترجیح دهند.

وی با تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س)، این بانوی بزرگ را الگویی برای زیست عفیفانه و مؤمنانه در شرایط بحرانی دانست و اظهار کرد: حضرت زینب(س) توانست الگویی عینی و عملی از ایمان و پایداری ارائه دهد و ملت ایران نیز با تکیه بر این الگو، بحران‌ها را به فرصتی برای رشد معنوی و تعالی تبدیل کرده است.

امام جمعه گلستان همچنین با اشاره به روز پرستار، پرستاری را فراتر از یک حرفه دانست و گفت: پرستاری ترکیبی از خدمت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و امنیت‌بخشی است. نجات سه نوزاد از بخش مراقبت‌های ویژه در شرایط خطرناک جنگی توسط یک پرستار، نمونه‌ای افتخارآمیز از عملکرد جامعه پرستاری ایران است.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: ورزش نقش قابل توجهی در شکل‌دهی به فرهنگ، سلامت و جامعه دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضرورتی راهبردی برای ارتقای سلامت، نشاط، انسجام و قدرت ملی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان بهارستان افزود: این شهرستان استعدادهای درخشانی در عرصه‌های مختلف ورزشی دارد، اما با کمبود سرانه‌های ورزشی مواجه است که رفع این مشکل به پیگیری و همراهی مسئولان نیاز دارد.

امام جمعه گلستان در ابتدای خطبه‌ها نیز با تأکید بر ضرورت تقوای الهی گفت: انسان موجودی بی‌نهایت‌طلب است و کمال مطلق را می‌جوید؛ ازاین‌رو، دلبستگی به دنیا و متاع محدود آن نمی‌تواند آرامش کامل را برای انسان فراهم کند، درحالی‌که یاد خداوند مایه آرامش دل‌هاست.