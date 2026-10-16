پرستاران حضرت زینب(س) را الگو قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روحانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد حضرت ولیعصر(عج) این شهر برگزار شد، ضمن توصیه نمازگزاران به تقوای الهی و تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: حضرت زینب(س) نمونه و الگوی کامل برای همه، به‌ویژه پرستاران است و لازم است جامعه پرستاری از ابعاد مختلف شخصیتی و رفتاری ایشان الگو بگیرد.

وی با تأکید بر اهمیت عفاف و حجاب افزود: پرستاران ما باید در همه ابعاد، حضرت زینب(س) را الگوی خود قرار دهند و به‌ویژه در زمینه عفاف و حجاب به سیره این بانوی بزرگ اسلام توجه داشته باشند؛ چراکه این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امام‌جمعه آبیک در ادامه با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان تصریح کرد: ملت ایران برای حفظ استقلال، عزت و ارزش‌های اسلامی خود باید در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان محکم بایستد و اجازه ندهد فشارها و تهدیدها، اراده کشور را در مسیر پیشرفت و دفاع از آرمان‌هایش تضعیف کند.

روحانی با انتقاد از خواسته‌های آمریکا و کشورهای غربی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که قدرت‌های سلطه‌گر به دنبال تأمین منافع خود هستند و نباید در برابر مطالبات زیاده‌خواهانه آنان تسلیم شد؛ بلکه با حفظ وحدت، هوشیاری و تکیه بر توان داخلی باید از منافع ملی و ارزش‌های دینی دفاع کرد.

