به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهار کرد: این بانوی بزرگوار پس از شهادت امام حسین(ع) و یارانش، در شرایطی بسیار سخت و با وجود تحمل مصیبت‌های سنگین، میدان را خالی نکرد و با قدرت و استقامت، مسئولیت روشنگری و تبیین حقیقت را بر عهده گرفت.

وی با بیان اینکه صبر حضرت زینب(س) منفعلانه نبود، افزود: صبر این بانوی بزرگوار با فعالیت، مدیریت و شناخت دقیق شرایط همراه بود؛ به‌گونه‌ای که می‌دانست در هر موقعیت چگونه سخن بگوید و چه موضعی اتخاذ کند.

امام جمعه گرگان با اشاره به تفاوت رویکرد حضرت زینب(س) در کوفه و شام گفت: ایشان در کوفه، مردم را به دلیل پیمان‌شکنی و دعوت از امام حسین(ع) و سپس تنها گذاشتن آن حضرت مورد خطاب قرار داد، اما در شام با توجه به تبلیغات گسترده بنی‌امیه علیه خاندان پیامبر(ص)، به معرفی جایگاه اهل‌بیت(ع) و افشای حقیقت حکومت یزید پرداخت.

نورمفیدی با تأکید بر اینکه حضرت زینب(س) در شام روایت‌های ساختگی علیه خاندان پیامبر(ص) را به چالش کشید، گفت: مردم شام تحت تأثیر تبلیغات حکومت بنی‌امیه، اهل‌بیت(ع) را به‌درستی نمی‌شناختند و حتی آنان را خارج‌شدگان از دین تصور می‌کردند؛ اما سخنان روشنگرانه حضرت زینب(س) این تصویر دروغین را شکست و جامعه را نسبت به حقیقت آگاه کرد.

وی با بیان اینکه جامعه امروز نیز با جنگ روایت‌ها مواجه است، خاطرنشان کرد: شبکه‌های مختلف رسانه‌ای در جهان علیه اسلام، مسلمانان و ایران فعالیت می‌کنند و برای مقابله با این جریان باید از سیره حضرت زینب(س) درس گرفت و با تبیین واقعیت‌ها، اجازه نداد روایت‌های دروغین جای حقیقت را بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر ضرورت شناخت بیشتر شخصیت حضرت زینب(س) افزود: ماندگاری نهضت عاشورا در تاریخ، مرهون مجاهدت‌های این بانوی بزرگوار در تبیین پیام قیام امام حسین(ع) است و همه ما باید در مسیر قرآن و عترت حرکت کنیم.

انتخاب نام نیک، بخشی از پاسداشت هویت ایرانی و اسلامی است

نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نام‌گذاری فرزندان در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) برای انتخاب نام اهمیت ویژه‌ای قائل بودند و خانواده‌ها نیز باید با الگوگیری از این سیره، نام‌های نیک برای فرزندان خود انتخاب کنند.

وی با انتقاد از گرایش برخی خانواده‌ها به انتخاب نام‌های خارجی افزود: چرا باید در انتخاب نام فرزندان، از فرهنگ‌هایی تقلید کنیم که با هویت و ارزش‌های ما همخوانی ندارند؟ خانواده‌ها می‌توانند از نام‌های پیامبران، ائمه اطهار(ع) و شخصیت‌های برجسته ایرانی استفاده کنند و اجازه ندهند ریشه‌های فرهنگی و تاریخی جامعه به فراموشی سپرده شود.

امام جمعه گرگان با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در خاندان پیامبر(ص) اظهار کرد: حضرت زینب(س) به معنای واقعی کلمه زینت پدر بود و فصاحت، قدرت بیان و تسلط ایشان بر سخن، به‌گونه‌ای بود که مخاطبان، کلامش را یادآور سخنان امیرالمؤمنین علی(ع) می‌دانستند.

مسئولان مشکلات معیشتی و شغلی پرستاران را برطرف کنند

نورمفیدی در ادامه با تبریک روز پرستار، این حرفه را از مشاغل دشوار و حساس جامعه دانست و گفت: پرستاران در کنار بیماران، علاوه بر تحمل فشارهای جسمی و روحی کار، باید با آرامش و اطمینان‌بخشی، دردها و نگرانی‌های آنان را کاهش دهند؛ ازاین‌رو جامعه و مسئولان باید قدردان زحمات این قشر باشند.

وی با اشاره به حضور پرستاران در دوران کرونا و جبهه‌های جنگ اظهار کرد: پرستاران در شرایط بسیار سخت، از بیمارستان‌های صحرایی و خطوط مقدم تا مراکز درمانی در دوران کرونا، برای نجات جان بیماران و مجروحان تلاش کردند و شماری از آنان نیز در این مسیر به شهادت رسیدند.

امام جمعه گرگان با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات پرستاران افزود: قدردانی از این قشر نباید به بیان جملات و ابراز احترام محدود شود، بلکه باید مشکلات شغلی آنان برطرف شود تا با آرامش خاطر و انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

نورمفیدی با اشاره به قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: این قانون سال‌ها با مشکلات اجرایی مواجه بود و لازم است دولت اجرای کامل آن را پیگیری کند تا پرستاران از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند و امنیت شغلی بیشتری داشته باشند.

ورزش همگانی، راهی برای کاهش هزینه‌های درمان

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین با اشاره به اهمیت ورزش همگانی اظهار کرد: تحرک بدنی و پیاده‌روی باید در برنامه روزانه مردم قرار گیرد و افراد در هر سن و شرایطی، متناسب با توان خود، ورزش را ادامه دهند.

وی افزود: ورزش علاوه بر تقویت سلامت جسمی، نشاط و سلامت روحی را نیز افزایش می‌دهد و اگر فرهنگ ورزش همگانی در جامعه گسترش یابد، می‌توان از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کرد و هزینه‌های دارو و درمان را کاهش داد.

نورمفیدی با تأکید بر ضرورت ترویج ورزش در میان همه گروه‌های سنی گفت: ورزش نباید تنها به ورزشکاران حرفه‌ای محدود شود، بلکه سالمندان، جوانان و کودکان نیز باید به فعالیت بدنی متناسب با شرایط خود توجه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش ورزش در اقتدار ملی خاطرنشان کرد: توانمندی ایران در عرصه‌های مختلف، از جمله ورزش، باید تقویت شود تا کشور در میدان‌های بین‌المللی نیز بتواند ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد.