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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

نورمفیدی: حضرت زینب(س) الگوی مدیریت جنگ روایت‌هاست

نورمفیدی: حضرت زینب(س) الگوی مدیریت جنگ روایت‌هاست

گرگان-امام جمعه گرگان با تأکید بر ضرورت الگوگیری ازسیره حضرت زینب کبری(س) در مقابله با جنگ روایت‌ها گفت:حضرت زینب(س)با مدیریت هوشمندانه صحنه‌ها، تبلیغات بنی‌امیه علیه اهل‌بیت(ع) راخنثی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهار کرد: این بانوی بزرگوار پس از شهادت امام حسین(ع) و یارانش، در شرایطی بسیار سخت و با وجود تحمل مصیبت‌های سنگین، میدان را خالی نکرد و با قدرت و استقامت، مسئولیت روشنگری و تبیین حقیقت را بر عهده گرفت.

وی با بیان اینکه صبر حضرت زینب(س) منفعلانه نبود، افزود: صبر این بانوی بزرگوار با فعالیت، مدیریت و شناخت دقیق شرایط همراه بود؛ به‌گونه‌ای که می‌دانست در هر موقعیت چگونه سخن بگوید و چه موضعی اتخاذ کند.

امام جمعه گرگان با اشاره به تفاوت رویکرد حضرت زینب(س) در کوفه و شام گفت: ایشان در کوفه، مردم را به دلیل پیمان‌شکنی و دعوت از امام حسین(ع) و سپس تنها گذاشتن آن حضرت مورد خطاب قرار داد، اما در شام با توجه به تبلیغات گسترده بنی‌امیه علیه خاندان پیامبر(ص)، به معرفی جایگاه اهل‌بیت(ع) و افشای حقیقت حکومت یزید پرداخت.

نورمفیدی با تأکید بر اینکه حضرت زینب(س) در شام روایت‌های ساختگی علیه خاندان پیامبر(ص) را به چالش کشید، گفت: مردم شام تحت تأثیر تبلیغات حکومت بنی‌امیه، اهل‌بیت(ع) را به‌درستی نمی‌شناختند و حتی آنان را خارج‌شدگان از دین تصور می‌کردند؛ اما سخنان روشنگرانه حضرت زینب(س) این تصویر دروغین را شکست و جامعه را نسبت به حقیقت آگاه کرد.

وی با بیان اینکه جامعه امروز نیز با جنگ روایت‌ها مواجه است، خاطرنشان کرد: شبکه‌های مختلف رسانه‌ای در جهان علیه اسلام، مسلمانان و ایران فعالیت می‌کنند و برای مقابله با این جریان باید از سیره حضرت زینب(س) درس گرفت و با تبیین واقعیت‌ها، اجازه نداد روایت‌های دروغین جای حقیقت را بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر ضرورت شناخت بیشتر شخصیت حضرت زینب(س) افزود: ماندگاری نهضت عاشورا در تاریخ، مرهون مجاهدت‌های این بانوی بزرگوار در تبیین پیام قیام امام حسین(ع) است و همه ما باید در مسیر قرآن و عترت حرکت کنیم.

انتخاب نام نیک، بخشی از پاسداشت هویت ایرانی و اسلامی است

نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نام‌گذاری فرزندان در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) برای انتخاب نام اهمیت ویژه‌ای قائل بودند و خانواده‌ها نیز باید با الگوگیری از این سیره، نام‌های نیک برای فرزندان خود انتخاب کنند.

وی با انتقاد از گرایش برخی خانواده‌ها به انتخاب نام‌های خارجی افزود: چرا باید در انتخاب نام فرزندان، از فرهنگ‌هایی تقلید کنیم که با هویت و ارزش‌های ما همخوانی ندارند؟ خانواده‌ها می‌توانند از نام‌های پیامبران، ائمه اطهار(ع) و شخصیت‌های برجسته ایرانی استفاده کنند و اجازه ندهند ریشه‌های فرهنگی و تاریخی جامعه به فراموشی سپرده شود.

امام جمعه گرگان با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در خاندان پیامبر(ص) اظهار کرد: حضرت زینب(س) به معنای واقعی کلمه زینت پدر بود و فصاحت، قدرت بیان و تسلط ایشان بر سخن، به‌گونه‌ای بود که مخاطبان، کلامش را یادآور سخنان امیرالمؤمنین علی(ع) می‌دانستند.

مسئولان مشکلات معیشتی و شغلی پرستاران را برطرف کنند

نورمفیدی در ادامه با تبریک روز پرستار، این حرفه را از مشاغل دشوار و حساس جامعه دانست و گفت: پرستاران در کنار بیماران، علاوه بر تحمل فشارهای جسمی و روحی کار، باید با آرامش و اطمینان‌بخشی، دردها و نگرانی‌های آنان را کاهش دهند؛ ازاین‌رو جامعه و مسئولان باید قدردان زحمات این قشر باشند.

وی با اشاره به حضور پرستاران در دوران کرونا و جبهه‌های جنگ اظهار کرد: پرستاران در شرایط بسیار سخت، از بیمارستان‌های صحرایی و خطوط مقدم تا مراکز درمانی در دوران کرونا، برای نجات جان بیماران و مجروحان تلاش کردند و شماری از آنان نیز در این مسیر به شهادت رسیدند.

امام جمعه گرگان با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات پرستاران افزود: قدردانی از این قشر نباید به بیان جملات و ابراز احترام محدود شود، بلکه باید مشکلات شغلی آنان برطرف شود تا با آرامش خاطر و انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

نورمفیدی با اشاره به قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: این قانون سال‌ها با مشکلات اجرایی مواجه بود و لازم است دولت اجرای کامل آن را پیگیری کند تا پرستاران از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند و امنیت شغلی بیشتری داشته باشند.

ورزش همگانی، راهی برای کاهش هزینه‌های درمان

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین با اشاره به اهمیت ورزش همگانی اظهار کرد: تحرک بدنی و پیاده‌روی باید در برنامه روزانه مردم قرار گیرد و افراد در هر سن و شرایطی، متناسب با توان خود، ورزش را ادامه دهند.

وی افزود: ورزش علاوه بر تقویت سلامت جسمی، نشاط و سلامت روحی را نیز افزایش می‌دهد و اگر فرهنگ ورزش همگانی در جامعه گسترش یابد، می‌توان از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کرد و هزینه‌های دارو و درمان را کاهش داد.

نورمفیدی با تأکید بر ضرورت ترویج ورزش در میان همه گروه‌های سنی گفت: ورزش نباید تنها به ورزشکاران حرفه‌ای محدود شود، بلکه سالمندان، جوانان و کودکان نیز باید به فعالیت بدنی متناسب با شرایط خود توجه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش ورزش در اقتدار ملی خاطرنشان کرد: توانمندی ایران در عرصه‌های مختلف، از جمله ورزش، باید تقویت شود تا کشور در میدان‌های بین‌المللی نیز بتواند ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد.

کد مطلب 6979561

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