  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

برای حماقت جدید آمریکا باید آماده باشیم

برای حماقت جدید آمریکا باید آماده باشیم

قزوین- امام‌جمعه دانسفهان گفت: نباید تصور کرد درگیری احتمالی به بعد از انتخابات آمریکا موکول می‌شود؛ ملت ایران باید آماده باشد تا بار دیگر درس عبرتی به این کشور بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین انصاری رامندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دانسفهان با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، آن حضرت را نماد مقاومت و ایستادگی در برابر جبهه کفر دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره ایشان در مواجهه با بحران‌ها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: ملت ایران با الگوگیری از شخصیت برجسته حضرت زینب(س)، در بحران‌ها ایستادگی و مقاومت می‌کند و می‌تواند تهدیدها و دشواری‌ها را به فرصتی برای رشد و شکوفایی در عرصه‌های دینی، فرهنگی و دیگر حوزه‌ها تبدیل کند.

امام‌جمعه دانسفهان در ادامه با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه گفت: آمریکا در حال تدارک حماقتی جدید است، تجهیزات و سلاح به منطقه می‌آورد و هم‌پیمانان خود را تجهیز می‌کند.

انصاری رامندی تأکید کرد: نباید تصور کرد که جنگ احتمالی بعد از انتخابات آمریکا آغاز می‌شود؛ چراکه ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد و از این رو، آمادگی در برابر تهدیدها ضروری است.

وی با بیان اینکه آمریکا به خیال خود می‌خواهد کار ایران را تمام کند، گفت: ملت ایران باید آمادگی لازم را حفظ کند تا همانند گذشته، درس عبرت دیگری به آمریکا بدهد.

کد مطلب 6979553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها