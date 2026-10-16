برای حماقت جدید آمریکا باید آماده باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین انصاری رامندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دانسفهان با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، آن حضرت را نماد مقاومت و ایستادگی در برابر جبهه کفر دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره ایشان در مواجهه با بحران‌ها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: ملت ایران با الگوگیری از شخصیت برجسته حضرت زینب(س)، در بحران‌ها ایستادگی و مقاومت می‌کند و می‌تواند تهدیدها و دشواری‌ها را به فرصتی برای رشد و شکوفایی در عرصه‌های دینی، فرهنگی و دیگر حوزه‌ها تبدیل کند.

امام‌جمعه دانسفهان در ادامه با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه گفت: آمریکا در حال تدارک حماقتی جدید است، تجهیزات و سلاح به منطقه می‌آورد و هم‌پیمانان خود را تجهیز می‌کند.

انصاری رامندی تأکید کرد: نباید تصور کرد که جنگ احتمالی بعد از انتخابات آمریکا آغاز می‌شود؛ چراکه ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد و از این رو، آمادگی در برابر تهدیدها ضروری است.

وی با بیان اینکه آمریکا به خیال خود می‌خواهد کار ایران را تمام کند، گفت: ملت ایران باید آمادگی لازم را حفظ کند تا همانند گذشته، درس عبرت دیگری به آمریکا بدهد.

