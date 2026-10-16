حضرت زینب(س) الگوی بصیرت، شجاعت و مدیریت بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر خاکعلی در بخش بشاریات، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، به تبیین ابعاد شخصیتی و جایگاه این بانوی بزرگ اسلام پرداخت.

وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) فراتر از یک الگو برای بانوان، نماد معرفت، بصیرت، شجاعت و مدیریت بحران است، اظهار کرد: سیره آن حضرت در واقعه کربلا و پس از شهادت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان، الگویی ماندگار از صبر، استقامت و ایستادگی در برابر سختی‌ها به شمار می‌رود.

امام‌جمعه خاکعلی با اشاره به نقش برجسته حضرت زینب(س) در زنده نگه‌داشتن پیام عاشورا، بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های اهل‌بیت(ع) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

فاطمیان در ادامه با اشاره به ضرورت بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را ضروری دانست.

وی همچنین با تبریک روز پرستار، این مناسبت را فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران در خدمت به بیماران و ارتقای سلامت جامعه عنوان کرد.

