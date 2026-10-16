امام جمعه تربت حیدریه:رسیدگی به مسائل اقتصادی باید در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد معلمی در خطبه‌های نماز جمعه تربت حیدریه اظهار کرد: در کشور متخصصان، استادان دانشگاه و کارشناسان دلسوزی حضور دارند که درباره مسائل اقتصادی راهکار ارائه می‌کنند و باید از دیدگاه‌های کارشناسی آنان استفاده شود.

امام جمعه تربت حیدریه افزود: مسئولان باید میان راهکارهای کارشناسی برای حل مشکلات مردم و پیشنهادهایی که ممکن است به عقب‌نشینی در برابر فشارهای خارجی منجر شود، تفاوت قائل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی مردم خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل اقتصادی و کاهش فشار بر خانوارها باید در اولویت باشد و مسئولان نیز باید با شنیدن دیدگاه‌های متخصصان متعهد، برای حل مشکلات کشور تصمیم‌گیری کنند.