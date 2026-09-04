به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی جمعه سیزدهم شهریور ماه در خطبه‌های نماز جمعه تربت‌حیدریه، با اشاره به حمله به یک مراسم عروسی و شهادت شماری از حاضران، این اقدام را جنایتی دردناک و نشانه‌ای از خوی وحشیانه عاملان آن دانست.

امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران به اقدامات دشمنان گفت: به لطف خداوند و با همت و دلاوری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پاسخ‌های بسیار محکم و پشیمان‌کننده‌ای به دشمن داده شده است.

وی با اشاره به حمله رزمندگان جمهوری اسلامی ایران به پایگاه دشمن آمریکایی در منطقه عقبه، این اقدام را نمونه‌ای از اشراف اطلاعاتی و توان عملیاتی نیروهای مسلح دانست و بیان کرد: این منطقه از مراکز مهم آموزشی و نظامی نیروهای آمریکایی و محل تمرین یگان‌های واکنش سریع بوده است.

معلمی ادامه داد: دشمن تصور نمی‌کرد جمهوری اسلامی ایران از تحرکات و زیرساخت‌های نظامی آنها در این منطقه اطلاع داشته باشد و حتی اگر اطلاعی وجود داشته باشد، تصور نمی‌کرد ایران توان ضربه زدن به این نقاط را داشته باشد، اما این عملیات نشان داد رزمندگان جمهوری اسلامی بر تحرکات دشمن اشراف دارند و هر جا اراده کنند، توان ضربه زدن به آن را خواهند داشت.

امام جمعه تربت‌حیدریه با بیان اینکه پاسخ‌های ایران موجب سردرگمی و استیصال دشمن شده است، گفت: روزهای آینده، بسیار تعیین‌کننده است و مرحله کنونی جنگ، مرحله‌ای سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود.

وی افزود: به فضل الهی در روزهای آینده شاهد تحولات مهم و پیروزی‌های بیشتری برای جبهه مقاومت خواهیم بود.