به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام سیدمحمد معلمی، در آئین خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه، با اشاره به شرایط حساس جنگ در منطقه اظهار کرد: تحولات یمن به نفع رزمندگان انصارالله پیش میرود و سعودیها ضربات دردناکی را متحمل شدهاند.
امام جمعه تربتحیدریه با بیان اینکه حدود پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر از سرزمینهای یمن از اشغال سعودیها آزاد شده است، افزود: بندر مهم المخا از جمله مناطق استراتژیک این منطقه است و انصارالله توانسته است بر منطقه بابالمندب نیز احاطه پیدا کند، تنگهای که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی از آن عبور میکند.
وی ادامه داد: نیروهای انصارالله همچنین به تجهیزات و خودروهای نظامی دست یافته و شمار قابل توجهی از نیروهای طرف مقابل را به اسارت گرفتهاند.
معلمی با اشاره به تاکتیکهای بهکار گرفتهشده از سوی انصارالله در جنگ، بیان کرد: این تاکتیکها موجب شده است پیروزیهایی برای یمنیها رقم بخورد که توجه جهانیان و کارشناسان نظامی را به خود جلب کرده است.
امام جمعه تربتحیدریه افزود: خون پاک امام شهید، بهویژه پس از تشییع پیکر آن شهید، عزم مردم یمن را برای مقاومت و ایستادگی راسختر کرد و این پیروزیها به مدد روح آن شهید به دست آمد.
وی تصریح کرد: نصرت و پیروزی به کسانی وعده داده شده است که خداوند را یاری کنند و یاری خداوند از سنتهای تغییرناپذیر الهی است.
معلمی خاطرنشان کرد: درست است که نیروهای مسلح ایران با موشکها و پرتابههای خود و نیروهای یمنی نیز با موشکها و ابزارهای نظامی در میدان حضور دارند، اما اگر نصرت الهی نباشد، پیروزی به دست نمیآمد، چراکه تجهیزات و ادوات نظامی آمریکا بسیار پیشرفتهتر و بیشتر از امکانات انصارالله است.
امام جمعه تربتحیدریه با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت: نمونه مشابه این پیروزیها را در جنگ هشتساله و بهویژه آزادسازی خرمشهر داشتیم که امام خمینی(ره) فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در صحنه، اظهار کرد: مردم جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات اقتصادی فراوان همچنان در میدان حاضر هستند و مردم یمن نیز با وجود مشکلات متعدد، مقاومت و ایستادگی خود را ادامه دادهاند.
معلمی افزود: ارزش این حضور زمانی بیشتر آشکار میشود که دشمن، بمباران سنگین تبلیغاتی و روانی خود را از طریق رسانهها بر افکار عمومی و بهویژه جوانان اعمال میکند، اما حضور جوانان و نوجوانان در تجمعات همچنان چشمگیر است.
امام جمعه تربتحیدریه ادامه داد: حتی برخی از جوانان و نوجوانان با دوچرخههای خود از نقاط دوردست شهر برای حضور در این تجمعات میآیند.
وی ابراز امیدواری کرد: مردم غیور جمهوری اسلامی ایران شاهد پیروزیهای نهایی ایران بر دشمن باشند.
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