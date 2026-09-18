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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

معلمی: یمن نمایشگاه تحقق اراده و وعده‌های الهی است

معلمی: یمن نمایشگاه تحقق اراده و وعده‌های الهی است

تربت حیدریه- امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به تحولات منطقه گفت: یمن امروز نمونه‌ای از تحقق وعده‌های الهی است، چرا که پیروزی نهایی از سوی خداوند متعال رقم می‌خورد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد معلمی، در آئین خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه، با اشاره به شرایط حساس جنگ در منطقه اظهار کرد: تحولات یمن به نفع رزمندگان انصارالله پیش می‌رود و سعودی‌ها ضربات دردناکی را متحمل شده‌اند.

امام جمعه تربت‌حیدریه با بیان اینکه حدود پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر از سرزمین‌های یمن از اشغال سعودی‌ها آزاد شده است، افزود: بندر مهم المخا از جمله مناطق استراتژیک این منطقه است و انصارالله توانسته است بر منطقه باب‌المندب نیز احاطه پیدا کند، تنگه‌ای که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی از آن عبور می‌کند.

وی ادامه داد: نیروهای انصارالله همچنین به تجهیزات و خودروهای نظامی دست یافته و شمار قابل توجهی از نیروهای طرف مقابل را به اسارت گرفته‌اند.

معلمی با اشاره به تاکتیک‌های به‌کار گرفته‌شده از سوی انصارالله در جنگ، بیان کرد: این تاکتیک‌ها موجب شده است پیروزی‌هایی برای یمنی‌ها رقم بخورد که توجه جهانیان و کارشناسان نظامی را به خود جلب کرده است.

امام جمعه تربت‌حیدریه افزود: خون پاک امام شهید، به‌ویژه پس از تشییع پیکر آن شهید، عزم مردم یمن را برای مقاومت و ایستادگی راسخ‌تر کرد و این پیروزی‌ها به مدد روح آن شهید به دست آمد.

وی تصریح کرد: نصرت و پیروزی به کسانی وعده داده شده است که خداوند را یاری کنند و یاری خداوند از سنت‌های تغییرناپذیر الهی است.

معلمی خاطرنشان کرد: درست است که نیروهای مسلح ایران با موشک‌ها و پرتابه‌های خود و نیروهای یمنی نیز با موشک‌ها و ابزارهای نظامی در میدان حضور دارند، اما اگر نصرت الهی نباشد، پیروزی به دست نمی‌آمد، چراکه تجهیزات و ادوات نظامی آمریکا بسیار پیشرفته‌تر و بیشتر از امکانات انصارالله است.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت: نمونه مشابه این پیروزی‌ها را در جنگ هشت‌ساله و به‌ویژه آزادسازی خرمشهر داشتیم که امام خمینی(ره) فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در صحنه، اظهار کرد: مردم جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات اقتصادی فراوان همچنان در میدان حاضر هستند و مردم یمن نیز با وجود مشکلات متعدد، مقاومت و ایستادگی خود را ادامه داده‌اند.

معلمی افزود: ارزش این حضور زمانی بیشتر آشکار می‌شود که دشمن، بمباران سنگین تبلیغاتی و روانی خود را از طریق رسانه‌ها بر افکار عمومی و به‌ویژه جوانان اعمال می‌کند، اما حضور جوانان و نوجوانان در تجمعات همچنان چشمگیر است.

امام جمعه تربت‌حیدریه ادامه داد: حتی برخی از جوانان و نوجوانان با دوچرخه‌های خود از نقاط دوردست شهر برای حضور در این تجمعات می‌آیند.

وی ابراز امیدواری کرد: مردم غیور جمهوری اسلامی ایران شاهد پیروزی‌های نهایی ایران بر دشمن باشند.

کد مطلب 6950699

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