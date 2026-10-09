معلمی:نباید از اهمیت جنگ اقتصادی غافل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی در آئین خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره مذاکرات با ایران، این ادعاها را دروغ عنوان و اظهار کرد: مسئولان و تصمیم‌گیران کشور بر مواضع خود تأکید دارند و تا زمانی که شروط تعیین‌شده محقق نشود، خبری از مذاکره نخواهد بود.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به احتمال اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی در روزهای آینده افزود: دشمن ممکن است دست به اقدامات جدیدی بزند، اما هرگونه اقدام نابخردانه با پاسخ قاطع و بازدارنده رزمندگان اسلام مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از رویارویی نظامی هراسی ندارد، تأکید کرد: در کنار آمادگی برای مقابله با تهدیدهای نظامی، نباید از اهمیت جنگ اقتصادی غافل شد، چراکه دشمن تلاش می‌کند با محاصره دریایی، محدودیت‌های هوایی و اقدامات دیگر، شرایط اقتصادی کشور را تحت فشار قرار دهد.

معلمی با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران، هدف دشمن را ایجاد فشار اقتصادی، محدود کردن فروش نفت و دشوار کردن تأمین ارز و واردات کالاهای مورد نیاز کشور عنوان کرد.

امام جمعه تربت‌حیدریه با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی کشور گفت: در شرایطی که دشمن به دنبال تشدید فشار اقتصادی است، تصمیمات مسئولان اقتصادی باید با دقت و تدبیر بیشتری اتخاذ شود تا منابع محدود کشور در مسیر درست و متناسب با نیازهای واقعی جامعه به کار گرفته شود.

وی با اشاره به طرح عرضه ارز به متقاضیان، از جمله اختصاص ارز به افراد بالای ۱۸ سال تا سقف ۱۰ هزار دلار، اظهار کرد: ممکن است هدف این اقدام، اطمینان‌بخشی به مردم درباره وجود ذخایر ارزی و کنترل التهاب بازار باشد، اما از منظر کارشناسی، این سیاست با ابهام‌ها و پیامدهایی همراه است.

معلمی ادامه داد: بسیاری از افرادی که برای خرید ارز اقدام می‌کنند، در پی تأمین نیازهای واقعی ارزی خود نیستند، بلکه می‌خواهند ارزش دارایی‌هایشان را در برابر کاهش ارزش پول ملی حفظ کنند، بنابراین، با تبدیل ریال به ارز یا طلا تلاش می‌کنند قدرت خرید خود را از کاهش بیشتر مصون نگه دارند.

امام جمعه تربت‌حیدریه با بیان اینکه عرضه ارز با چنین هدفی می‌تواند به کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شود، افزود: ذخایر ارزی محدود است، اما تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌ها می‌تواند به‌صورت مستمر افزایش یابد، ازاین‌رو، نمی‌توان با عرضه نامحدود ارز، عطش بازار را برطرف کرد.