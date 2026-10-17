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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

جریمه تراکتور، فولاد و خیبر از سوی کمیته انضباطی

جریمه تراکتور، فولاد و خیبر از سوی کمیته انضباطی

۳ باشگاه لیگ برتری با جریمه انضباطی به دلیل تخلف در فصل جاری لیگ برتر روبرو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته انضباطی در خصوص تخلف تیم های لیگ برتری در فصل جاری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

* تراکتور: ۸۰ میلیون جریمه به‌دلیل سر دادن شعارهای توهین‌آمیز توسط تماشاگران نسبت به مقام رسمی و غیررسمی، پرتاب بطری به زمین، استفاده از مواد دودزا و مغایرت تعداد بلیت فروخته‌شده با تماشاگران حاضر در ورزشگاه در بازی با استقلال.

* فولاد: ۵۰ میلیون جریمه بابت تاخیر در ورود به زمین و مغایرت تعداد بلیت فروخته‌شده با تماشاگران حاضر در ورزشگاه در بازی با مس شهربابک.

* خیبر: ۴۰ میلیون جریمه برای سر دادن شعارهای توهین‌آمیز توسط تماشاگران نسبت به مقام رسمی.

کد مطلب 6980157

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