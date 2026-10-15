اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدارهای هفته نهم از روز شنبه آغاز می شود.

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

اسامی محرمان به شرح زیر است:

خداد عزیزی مدیر تیم انضباطی، محمد دانشگر ۴ اخطاره تراکتور تبریز

میلاد میداودی مربی ۲ اخطاره استقلال

محسن اسکینی مربی ۲ اخطاره خیبر خرم‌آباد

سیدمحمد حسینی کارت قرمز، محمدرضا مولایی مربی ۲ اخطاره ذوب‌آهن اصفهان

بهنام مرتضایی فیزیوتراپ کارت قرمز شمس آذر قزوین

محمد آژیر کارت قرمز مس شهربابک

قائم اسلامی خواه کارت قرمز ملوان بندرانزلی