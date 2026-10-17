دریافت 7 MB کد مطلب 6980470 https://mehrnews.com/x3dmkB ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ کد مطلب 6980470 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ ونس: ۲۰ نیروی آمریکایی در درگیری با ایران کشته شدهاند جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، مدعی شد تاکنون ۲۰ نفر از نیروهای ارتش این کشور در درگیری با ایران کشته شدهاند. کپی شد مطالب مرتبط ادعای ونس درباره اختلافنظر با ترامپ و تلفات آمریکا در جنگ علیه ایران مدیر مایکروسافت درباره لغو ویزای کارگران خارجی هشدار داد بازرسی مأموران امنیت داخلی آمریکا از خانه ایلهان عمر برچسبها ایران رئیسجمهور آمریکا جی دی ونس
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