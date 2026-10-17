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کد مطلب 6980470
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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

ونس: ۲۰ نیروی آمریکایی در درگیری با ایران کشته شده‌اند

ونس: ۲۰ نیروی آمریکایی در درگیری با ایران کشته شده‌اند

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد تاکنون ۲۰ نفر از نیروهای ارتش این کشور در درگیری با ایران کشته شده‌اند.

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