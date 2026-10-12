بازرسی مأموران امنیت داخلی آمریکا از خانه ایلهان عمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس‌نیوز، مأموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه خانه ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا را در منطقه واشنگتن بازرسی کردند. بنابر این گزارش، این اقدام در چارچوب تحقیقات جاری درباره مدارک مهاجرتی این نماینده متولد سومالی انجام شده است؛ مدارکی که به گفته منابع مطلع، پدر فقید او در دوران کودکی عمر تکمیل کرده بود.

سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا به فاکس‌نیوز گفت مأموران تحقیقات امنیت داخلی با حکم بازرسی قضایی که از سوی این وزارتخانه دریافت شده بود، وارد عمل شدند و این اقدام بخشی از یک تحقیقات فدرال در حال انجام است.

تا زمان انتشار گزارش، ایلهان عمر و وزارت دادگستری آمریکا توضیحات بیشتری درباره جزئیات پرونده ارائه نکرده بودند. عمر در سال‌های اخیر بارها هدف انتقادها و حملات سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قرار گرفته است.

ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا در مجلس نمایندگان آمریکا از چهره‌های شناخته‌شده جناح مترقی حزب دموکرات و از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ است. اختلاف او با ترامپ تنها به رقابت حزبی محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند مهاجرت، اسلام‌هراسی، سیاست آمریکا در قبال فلسطین و رژیم صهیونیستی و هویت ملی نیز در آن نقش دارند.

از سوی دیگر بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، محور دقیق تحقیقات هنوز روشن نشده است؛ با این حال، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر از بررسی اتهامات مربوط به تقلب مهاجرتی علیه عمر سخن گفته بود. عمر این اتهامات را رد کرده و تا زمان انتشار گزارش‌ها، اتهامی در ارتباط با این پرونده علیه او اعلام نشده است.