دریافت 6 MB کد مطلب 6980639 https://mehrnews.com/x3dmq3 ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸ کد مطلب 6980639 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸ سرشماری مجازی ۱۴۰۵ آغاز شد؛ مردم چطور مشارکت کنند؟ سرشماری مجازی سال ۱۴۰۵ آغاز شده است و جزئیات نحوه مشارکت شهروندان در این طرح اعلام خواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط سرشماری نفوس و مسکن البرز از اول آبان آغاز میشود پایان سرشماری سنتی ۱۰ ساله؛ جمعیت و مسکن با اتصال سامانهها رصد میشود سرشماری مجازی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ آغاز شد برچسبها سرشماری نفوس و مسکن 95 سرشماری افزایش جمعیت
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