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کد مطلب 6980639
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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

سرشماری مجازی ۱۴۰۵ آغاز شد؛ مردم چطور مشارکت کنند؟

سرشماری مجازی ۱۴۰۵ آغاز شد؛ مردم چطور مشارکت کنند؟

سرشماری مجازی سال ۱۴۰۵ آغاز شده است و جزئیات نحوه مشارکت شهروندان در این طرح اعلام خواهد شد.

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