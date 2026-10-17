سرشماری مجازی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران، در گفتگویی گفت: همان‌طور که وعده داده بودیم، عملیات اینترنتی نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور از امروز، ۲۵ مهر، آغاز شد. از امروز شناسایی نهایی افراد و آماده‌سازی فهرست‌ها انجام می‌شود و پیامک‌ها به‌تدریج برای گروه‌هایی از مردم در استان‌های مختلف ارسال خواهد شد.

وی افزود: مردم نیازی به مراجعه حضوری ندارند و از طریق پیامک برای شرکت در سرشماری راهنمایی می‌شوند. با توجه به اینکه هدف ما ایجاد کمترین مزاحمت برای مردم است، ارسال پیامک‌ها به‌صورت تدریجی انجام می‌شود. زمان پایان ارسال پیامک‌ها نیز اعلام خواهد شد و پس از آن، مهلت مشخصی برای تکمیل اطلاعات در سامانه در نظر گرفته می‌شود.

گودرزی تصریح کرد: عملیات میدانی سرشماری نیز از دوم آبان آغاز خواهد شد که مربوط به نمونه آماری است. ممکن است فردی هم در نمونه آماری قرار داشته باشد و هم پیامک دریافت کند که در این صورت، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود و یک بار مراجعه برای تکمیل فرآیند کافی است. ارسال تدریجی پیامک‌ها با هدف جلوگیری از ارسال پیامک‌های تکراری و ایجاد مشکل برای مردم انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این سوال که برای خوداظهاری سرشماری به کدام درگان باید مراجعه کرد؟ گفت: مردم پس از دریافت پیامک باید به صفحه اختصاصی سرشماری در سامانه «دولت من» مراجعه کنند. این صفحه آماده شده و آزمایش‌های لازم برای اطمینان از عملکرد آن در حال انجام است.

وی بیان کرد: تأکید می‌کنم که پیامک‌های رسمی سرشماری بدون لینک ارسال می‌شوند و صرفاً مردم را به سامانه دولت من راهنمایی می‌کنند. بنابراین، اگر پیامکی حاوی لینک یا مراجعه‌ای به نام مرکز آمار ایران انجام شود، پیش از اعلام رسمی، مورد تأیید این مرکز نیست. تاکنون نیز از سوی مرکز آمار پیامکی برای مردم ارسال نشده و مأموران سرشماری مراجعه‌ای نداشته‌اند. فرآیند ارسال پیامک‌ها طی دو هفته انجام خواهد شد و مأموران سرشماری نیز از دوم آبان به بعد مراجعه خواهند کرد. تمام اطلاع‌رسانی‌های رسمی درباره مراحل اجرای سرشماری از طریق رسانه ملی اعلام می‌شود.