نجات ۱۲ محکوم به قصاص از چوبه دار در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن انصاری‌نیک ظهر شنبه در مراسم افتتاح دفتر صلح و سازش «اتحاد و عدالت اجتماعی» خلیل‌آباد که با حضور امام جمعه، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری با تلاش کارشناسان و پادرمیانی این واحدها در سطح استان، ۱۲ پرونده با موضوع قصاص منجر به سازش و توافق شد و محکومان با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافته و زندگی دوباره‌ای را آغاز کردند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ گذشت افزود: پرونده‌های میان این افراد با هدف ایجاد صلح و سازش پیگیری شد، چرا که ایجاد مصالحه میان طرفین موجب تقویت اخوت، برادری و نگاه مثبت به یکدیگر می‌شود.

انصاری‌نیک هماهنگی و همکاری با دادگستری و دادستانی را با اهمیت دانست و گفت: تعامل و همکاری بیشتر با دستگاه قضا، زمینه را برای ایجاد آرامش و اطمینان خاطر هرچه بیشتر میان اقشار مختلف جامعه فراهم می‌کند.

دبیرکل نهاد صلح و سازش استان خراسان رضوی همچنین با اشاره به راه‌اندازی ۳۳ دفتر این نهاد در سطح شهرستان‌های استان بیان کرد: هدف اصلی این مجموعه، ارائه خدمت بی‌منت به مردم است و تلاش می‌کنیم با تمام توان در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های مرتبط گام برداریم.

وی با تأکید بر اینکه دفتر خلیل‌آباد نیز با ارتباط و تعامل مستمر با حوزه قضایی و ادارات شهرستان پیگیر این مهم خواهد بود، خاطرنشان کرد: این دفاتر به عنوان واحدهای مشاوره و سازش، بسترهای لازم را برای حل‌وفصل اختلافات فراهم می‌کنند.