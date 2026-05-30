محکوم به قصاص در تایباد از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت صدیقی اظهار کرد: آیین مصالحه و گذشت اولیای دم از قصاص با حضور خیرین، معتمدین، کارگروه صلح و سازش و انجمن حمایت از زندانیان تایباد همزمان با عید سعید قربان و دهه امامت و ولایت انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد بیان کرد: فرد محکوم شده به قصاص در سال ۱۴۰۰ در حین یک نزاع جوانی ۳۵ ساله را کشته چهار و نیم سال از دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرده بود.

وی ادامه داد: هم اینک کمیته صلح و سازش زندان تایباد در خصوص چهار پرونده دیگر با اولیاء دم به توافق رسیده اند که ۲ پرونده نهایی شده و انجام مراحل قانونی آنها در حال پیگیری است.

صدیقی گفت: سال گذشته نیز ۲ پرونده قصاص با اقدامات تامینی و تربیتی منجر به رضایت خانواده ها شد که شاکیان ضمن گذشت از اجرای حکم قصاص، رضایت خود را برای آزادی زندانیان اعلام کردند.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد اضافه کرد: ۱۱۷ پرونده قضایی سال گذشته در کارگروه صلح و سازش زندان تایباد به سرانجام رسیده است و تایباد در این عرصه از شهرستانهای برتر استان خراسان رضوی به شمار می رود.