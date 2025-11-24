باقریان: اولیای دم در نیشابور از اجرای قصاص گذشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا باقریان اظهار کرد: یک زندانی محکوم به قصاص نیشابوری در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) با اجرای پویش «مهر فاطمی» و با رضایت اولیای دم فرصتی دوباره برای زندگی به دست آورد.

رئیس زندان نیشابور بیان کرد: زندانی محمد پ. از سال ۱۳۹۹ در پی درگیری و به جرم قتل عمد در زندان محبوس و با دستور مراجع قضائی به قصاص نفس محکوم شده بود.

بنا بر این گزارش در نتیجه مداخلات فنی و تخصصی کمیته صلح و سازش زندان و رایزنی ریش سفیدان منطقه و با هدف رساندن اجر اخروی به متوفی، اولیای دم با عفو قاتل موافقت و از قصاص وی صرف نظر کردند.