رئیس جدید دادگستری قوچان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان قوچان ظهر شنبه با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و شهرستانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام مهدی بصیری، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در برابر مشکلات جامعه و مطالبات مراجعان اظهار کرد: دستگاه قضایی وظیفه دارد در برابر مسائل و مشکلات مردم پاسخگو باشد و برای حل آن‌ها از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تلاش در دستگاه قضایی باید هوشمندانه و همراه با بصیرت باشد، گفت: سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده یا حتی بیشتر وارد دستگاه قضایی می‌شود و اگر با همان شیوه‌های گذشته به فعالیت ادامه دهیم هر اندازه هم تلاش کنیم همچنان درگیر حجم پرونده‌ها خواهیم بود.

وی افزود: برای مدیریت این حجم از پرونده‌ها تنها افزایش تلاش‌ها کافی نیست بلکه باید مسیر فعالیت‌ها را به‌درستی انتخاب کنیم و با برنامه‌ریزی و شناخت دقیق مسائل از ظرفیت‌های موجود برای بهبود عملکرد دستگاه قضایی بهره ببریم.

بصیری با اشاره به اهمیت بصیرت در کنار تلاش خاطرنشان کرد: تلاش بدون شناخت درست از مسیر و هدف ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد از این‌رو در دستگاه قضایی نیز باید اقدامات به‌گونه‌ای ساماندهی شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری، کیفیت رسیدگی‌ها ارتقا یابد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در همین راستا سامانه‌های متعددی در دستگاه قضایی به کار گرفته شده است تا فرایندهای مربوط به ثبت، ارجاع و رسیدگی به پرونده‌ها با نظم و دقت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به نقش این سامانه‌ها در ساماندهی ارجاع پرونده‌ها بیان کرد: هدف آن است که ورودی پرونده‌ها کاهش یابد ارجاع آن‌ها به شعب با سازوکار مناسب‌تری انجام شود و همکاران قضایی فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق و صدور آرای باکیفیت داشته باشند تا در نهایت خدمات شایسته‌تری به مردم ارائه شود.

بصیری بر ضرورت تداوم رویکرد مردم‌مدارانه و رعایت اخلاق حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: تکریم ارباب‌رجوع، خوش‌خلقی و پاسخگویی به مردم باید در اولویت فعالیت‌های دستگاه قضایی قرار داشته باشد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پاسخگویی به مردم لزوماً به معنای موافقت با همه درخواست‌ها نیست بلکه ضروری است مراجعان پاسخ روشن و مناسب دریافت کنند و در جریان دلایل تصمیم‌های اتخاذشده قرار بگیرند.

وی همچنین پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی را از موضوعات مهم در فعالیت‌های دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت توجه به این رویکردها در کنار رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.