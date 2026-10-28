  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

آزادی زندانی محکوم به قصاص در درگز پس از ۸ سال حبس

آزادی زندانی محکوم به قصاص در درگز پس از ۸ سال حبس

مشهد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درگز از آزادی یک زندانی محکوم به قصاص پس از ۸ سال حبس، با رضایت اولیای دم و تلاش دستگاه قضایی و خیرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی صالحی اظهار کرد: یک زندانی محکوم به قصاص پس از تحمل ۸ سال حبس، با گذشت اولیای دم و تلاش‌های مستمر برای ایجاد صلح و سازش، از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درگز افزود: این پرونده با پیگیری‌های دادسرای درگز و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش با خانواده مقتول به نتیجه رسید و در نهایت اولیای دم با گذشت از حق قصاص خود، فرصتی دوباره برای زندگی این زندانی فراهم کردند.

وی همچنین از نقش مؤثر خیرین نیک‌اندیش در تأمین بخشی از خواسته‌های پرونده و فراهم شدن زمینه این مصالحه قدردانی کرد.

کد مطلب 6992571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها