پایان ۵ پرونده قصاص در مشهد با گذشت اولیای دم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی‌فر از دستیابی به توافق و اعلام رضایت اولیا دم در پنج پرونده قضایی خبر داد و اظهار کرد: دستیابی به این نتایج، حاصل پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های بی وقفه واحدهای صلح و سازش در کنار همراهی و پذیرش خانواده‌های مقتولان بوده است که در نهایت منجر به نجات ۵ جان از اجرای حکم قصاص گردید.

دادستان مشهد ضمن قدردانی صمیمانه از رویکرد انسانی و بلندنظرانه اولیای دم، تأکید کرد: چنین اقداماتی نقش بسیار مؤثری در کاهش تنش‌های اجتماعی، تقویت پیوندهای انسانی و نهادینه‌سازی فرهنگ بخشش در بدنه جامعه ایفا می‌کند.

مشهد تصریح کرد: پرونده‌های مذکور پس از ثبت رسمی رضایت، طبق موازین قانونی در مسیر تبدیل مجازات قرار خواهند گرفت.

همتی‌فر بر تداوم و گسترش حمایت‌های دستگاه قضایی از فرآیندهای میانجی‌گری، صلح و سازش در پرونده‌های جنایی تأکید کرد و این رویکرد را یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی برای ایجاد آرامش و صلح پایدار در جامعه دانست.