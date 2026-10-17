به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع عصر شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار کرد: بازی بسیار سختی مقابل تیم پرمهره تراکتور خواهیم داشت؛ تیمی که از کادر فنی توانمندی برخوردار است و حریف قابل احترامی برای ما محسوب می‌شود.

وی با تمجید از توانایی‌های فنی و شخصیتی سرمربی تراکتور افزود: جواد نکونام چه در دوران بازیگری و چه در عرصه مربیگری نشان داده که به کار خود مسلط است و از نظر فنی و شخصیتی یکی از چهره‌های خوب فوتبال ایران به شمار می‌رود.

سرمربی ملوان بندرانزلی با اشاره به نتایج دو هفته اخیر این تیم بیان کرد: متأسفانه در دو بازی گذشته نتوانستیم به نتایجی که انتظار داشتیم دست پیدا کنیم و اکنون باید تمام تلاش خود را برای کسب سه امتیاز دیدار برابر تراکتور به کار بگیریم.

زارع با تأکید بر توانایی بازیکنان ملوان برای پیروزی در این مسابقه تصریح کرد: می‌دانیم که بازی سختی پیش رو داریم، اما به بازیکنانم اطمینان دارم و معتقدم توانایی کسب سه امتیاز این دیدار را دارند.

وی در ادامه با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته ملوان در دو مسابقه اخیر گفت: اعتقاد دارم در دو بازی گذشته مستحق کسب امتیازات بیشتری بودیم و حتی می‌توانستیم هر دو مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم و شش امتیاز کامل به دست بیاوریم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با اشاره به بررسی فنی دیدارهای اخیر این تیم تصریح کرد: پس از تماشای فیلم بازی‌ها، به این نتیجه رسیدم که در جریان مسابقه موقعیت‌های چندانی به حریفان ندادیم و بخش عمده موقعیت‌های خطرناک آن‌ها روی ضربات ایستگاهی و شروع مجدد شکل گرفت.

زارع ادامه داد: در دیدار برابر فولاد نیز با وجود اینکه در نیمه دوم عقب افتادیم، حریف در جریان بازی موقعیت‌های زیادی نداشت. ما هم در نیمه نخست فرصت‌هایی برای گلزنی داشتیم که متأسفانه نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم.

وی در پایان با اشاره به تأثیر بدشانسی و کم‌دقتی در نتایج اخیر ملوان تأکید کرد: فوتبال همین است؛ گاهی با وجود تلاش و ایجاد موقعیت، نتیجه دلخواه به دست نمی‌آید. امیدوارم در دیدار پیش رو بتوانیم با جبران نتایج گذشته، سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم.