تراکتور دنبال برد خانگی/ روز سخت قوی سپید در یخبندان تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بازی معوقه تیمهای تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی امروز از هفته هفتم لیگ برتر در شرایطی برگزار میشود که سرمای شدید و یخبندان تبریز حتی منجر به تعطیلی مدارس این شهر شده است. با این حال هواداران تراکتور مثل همیشه، فارغ از سرما و شرایط جوی، برای حمایت از تیم محبوب خود راهی ورزشگاه یادگار امام شوند تا بار دیگر فضای این ورزشگاه با تشویقهای پرشور آنها گرم شود.
تراکتور که عنوان قهرمانی فصل گذشته را یدک میکشد، برای بهبود جایگاه خود در جدول و رسیدن به رتبه سوم، نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار خانگی دارد. شاگردان دراگان اسکوچیچ امیدوارند با پیروزی در این مسابقه، فاصله خود را با تیمهای بالانشین جدول از جمله سپاهان و پرسپولیس کاهش دهند و با امید بیشتری نیمفصل دوم را برای سبقت از رقبا دنبال کنند.
سرخپوشان تبریزی در فصل جاری علاوه بر لیگ برتر، در دیگر رقابتها نیز عملکرد قابل توجهی داشتهاند. تراکتور موفق شد در لیگ نخبگان جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد و در جام حذفی نیز با عبور از پرسپولیس در دیداری حساس که در ضربات پنالتی به پایان رسید، به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابتها مطرح شود. با این وجود، این تیم در لیگ برتر نتوانسته نتایج درخشان فصل گذشته را تکرار کند و همین موضوع اهمیت دیدار مقابل ملوان را دوچندان کرده است.
تراکتور در شرایطی به مصاف ملوان میرود که دراگان اسکوچیچ به دلیل محرومیت قادر به نشستن روی نیمکت تیمش نیست و این موضوع میتواند یکی از چالشهای میزبان در این مسابقه حساس باشد. با این حال مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر چارهای جز پیروزی در این بازی ندارند تا از فشار نتایج اخیر خارج شوند و جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشند.
در سوی مقابل، ملوان بندرانزلی که با پیروزی یک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک به ۲۱ امتیاز از ۱۴ مسابقه رسیده است، حالا باید آخرین بازی دور رفت لیگ بیست و پنجم را در سرمای شدید تبریز پشت سر بگذارد. شاگردان مازیار زارع امیدوارند با کسب نتیجهای مطلوب در این دیدار سخت خارج از خانه، نیمفصل نخست را با شرایطی نسبتاً ایدهآل به پایان برسانند و جایگاه خود را در جدول تثبیت کنند.
دیدار تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۵ امروز سه شنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود.
