ملوان - استقلال خوزستان؛ نبرد شمال و جنوب در انزلی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر فردا جمعه با انجام چند دیدار پیگیری می‌شود که یکی از مهم‌ترین بازی‌ها در بندرانزلی برگزار خواهد شد؛ جایی که ملوان بندرانزلی در خانه پذیرای استقلال خوزستان است.

هر دو تیم با شرایط مشابهی پا به میدان می‌گذارند ملوان با ۶ بازی و ۹ امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار دارد و استقلال خوزستان نیز با ۷ بازی و ۸ امتیاز در رتبه نهم ایستاده است.

فاصله اندک امتیازی دو تیم باعث شده نتیجه این دیدار اهمیت ویژه‌ای پیدا کند، چراکه برنده مسابقه می‌تواند چند پله در جدول صعود کند و به جمع تیم‌های بالانشین نزدیک شود.

ملوان در جستجوی دومین برد خانگی

شاگردان مازیار زارع در هفته ششم با پیروزی ارزشمند برابر خیبر خرم‌آباد، نخستین برد خانگی خود را به دست آوردند و حالا با روحیه‌ای بالا آماده پذیرایی از استقلال خوزستان هستند.

لغو دیدار هفته هفتم ملوان مقابل تراکتور به دلیل حضور چند بازیکن تراکتور در اردوهای تیم‌های ملی باعث شد تا ملوانان فرصت بیشتری برای استراحت، ریکاوری و مرور تاکتیک‌ها پیدا کنند.

در روزهای گذشته، تمرینات ملوان زیر نظر زارع با جدیت دنبال شد و کادر فنی با تمرکز بر هماهنگی بیشتر خطوط سه‌گانه و افزایش دقت در حملات، تلاش کرده تا نقاط ضعف تیم در هفته‌های گذشته را برطرف کند.

هواداران پرشور انزلی‌چی نیز که همواره یکی از ارکان موفقیت قوهای سپید در خانه بوده‌اند، انتظار دارند تیم محبوبشان در این دیدار هجومی‌تر از همیشه ظاهر شود و با کسب سه امتیاز دیگر، جایگاه خود را در نیمه بالای جدول تثبیت کند.

استقلال خوزستان در اندیشه صید امتیاز از انزلی

در مقابل، استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفه‌اصل فصل را پرنوسان آغاز کرده اما نتایج قابل قبولی گرفته است. این تیم موفق شده در چند بازی حساس از جمله برابر استقلال تهران، فجر سپاسی و مس رفسنجان به پیروزی برسد و حالا در اندیشه تکرار آن موفقیت در انزلی است.

کادر فنی استقلال خوزستان طی هفته اخیر با بررسی بازی‌های ملوان، روی نقاط ضعف و قوت این تیم کار کرده و به دنبال ارائه نمایشی حساب‌شده است. تمرکز خلیفه‌اصل بیشتر بر بستن فضاهای میانی و استفاده از سرعت مهاجمان در ضدحملات است تا بتواند با بهره‌گیری از فرصت‌ها، امتیاز ارزشمندی از انزلی به‌دست آورد.

نبرد دو مربی جوان در لیگ برتر

از نکات جالب توجه این دیدار، تقابل دو مربی جوان و آینده‌دار فوتبال ایران است. مازیار زارع در ملوان و امیر خلیفه‌اصل در استقلال خوزستان هر دو از نسل جدید مربیان ایرانی هستند که با تکیه بر دانش روز و انگیزه بالا سعی دارند تیم‌های خود را در لیگ برتر تثبیت کنند.

زارع که از بازیکنان باسابقه و محبوب فوتبال انزلی است، به خوبی از حساسیت بازی‌های خانگی ملوان آگاه است و می‌داند پیروزی در این دیدار می‌تواند فشار رقبا را کاهش دهد.

در مقابل، خلیفه‌اصل نیز با شناخت نسبی از تیم میزبان و تجربه حضور در مسابقات سخت خارج از خانه، به دنبال اثبات توانایی‌های خود در لیگ برتر است.

شرایط جدول و اهمیت امتیازات

با توجه به فشردگی جدول لیگ، فاصله میان تیم‌های میانه جدول تا رتبه‌های بالاتر بسیار کم است. ملوان که به همراه تراکتور یک بازی کمتر نسبت به برخی رقبا دارد، با پیروزی در دیدار فردا می‌تواند تا چند پله صعود کند و خود را در قامت یک مدعی نشان دهد.

استقلال خوزستان نیز در صورت برد خارج از خانه، به جمع تیم‌های نیمه بالای جدول اضافه خواهد شد.

حمایت هواداران، برگ برنده ملوان

ملوان در سال‌های اخیر همواره نشان داده که در حضور هوادارانش تیمی متفاوت است.

شور و حمایت تماشاگران انزلی‌چی در ورزشگاه سیروس قایقران همواره به عنوان عاملی روحیه‌بخش برای بازیکنان عمل کرده است از این‌رو انتظار می‌رود ورزشگاه فردا مملو از تماشاگرانی باشد که تیم خود را تا لحظه آخر تشویق خواهند کرد.

پیش‌بینی بازی

با توجه به سبک بازی دو تیم، انتظار می‌رود شاهد دیداری نزدیک و فیزیکی باشیم. ملوان در خانه تمایل به حفظ توپ و بازی سازی از میانه میدان دارد، در حالی که استقلال خوزستان با بهره‌گیری از سرعت در کناره‌ها و ضدحملات، به دنبال استفاده از فضاهای خالی در دفاع میزبان است.

در مجموع، جدال ملوان و استقلال خوزستان می‌تواند یکی از دیدارهای تماشایی هفته هشتم لیگ برتر باشد؛ دیداری که علاوه بر تقابل شمال و جنوب کشور، برای هر دو تیم جنبه حیاتی در ادامه مسیر فصل دارد.