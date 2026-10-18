دستگیری دو متهم به قتل در تبریز پس از فرار از صحنه جنایت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل در یکی از محلات تبریز، رسیدگی به موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی قرار گرفت.

وی با اشاره به بررسی‌های اولیه در این پرونده گفت: مقتول مرد جوانی بود که در جریان درگیری، با ضربات چاقو و مشت و لگد مورد حمله قرار گرفت و در محل جان باخت. عاملان این حادثه نیز بلافاصله پس از وقوع قتل از محل متواری شدند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: کارآگاهان با بهره‌گیری از اطلاعات موجود، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، محل اختفای متهمان را شناسایی کردند.

سلطانی افزود: مأموران در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه، دو متهم را کمتر از سه ساعت پس از وقوع قتل در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در جریان تحقیقات پلیسی و پس از مواجهه با شواهد و مدارک به ارتکاب قتل اعتراف کردند، اظهار کرد: آنان انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.