وقوع قتل و دستگیری قاتل در شهرستان اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده شامگاه یکشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از محلات شهرستان، فرمانده انتظامی ماموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل مورد اعزام و در بررسی صحنه جرم مشخص می گردد که مردی حدودا ۴۵ ساله بر اثر ضربه چاقو به قتل رسیده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع سریعا اکیپ ویژه ای از کاراگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری قاتل تشکیل و با تلاش های صورت گرفته قاتل کمتر از ۲ ساعت در یکی از محلات شهرستان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی اهر افزود: قاتل پس از دستگیری به اتهام وارده به علت اختلاف حساب اعتراف و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.