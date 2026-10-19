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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

دستگیری عامل تیراندازی مرگبار در شبستر

دستگیری عامل تیراندازی مرگبار در شبستر

شبستر- فرمانده انتظامی شهرستان شبستر از دستگیری عامل تیراندازی منجر به فوت یک نفر و مجروح شدن فردی دیگر در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاب شیرندلی روز دوشنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت یک بامداد ۲۲ مهرماه، گزارشی مبنی بر وقوع تیراندازی از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به کلانتری تسوج اعلام شد و مأموران پلیس آگاهی بلافاصله برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های میدانی و اقدامات تخصصی کارآگاهان نشان داد که در جریان این تیراندازی، یک نفر جان خود را از دست داده و فرد دیگری نیز مجروح شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شبستر با اشاره به شناسایی متهم در جریان تحقیقات پلیسی بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از شگردهای تخصصی و اشراف اطلاعاتی، هویت عامل تیراندازی را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

شیرندلی از کشف دو قبضه اسلحه شکاری در جریان این عملیات خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات به ارتکاب قتل با استفاده از سلاح گرم اعتراف کرده و اختلافات شخصی را انگیزه این اقدام عنوان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده پس از تکمیل مراحل اولیه برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6983240

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