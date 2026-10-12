  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

کشف پرونده کلاهبرداری ۱۵۰ میلیاردی در تبریز

کشف پرونده کلاهبرداری ۱۵۰ میلیاردی در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری کلاهبردار حرفه ای و کشف یک فقره پرونده به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، پیگیری موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با فروش یک قطعه زمین و ندادن وکالتنامه پس از اخذ وجه ، اقدام فروش مجدد همان زمین به فرد دیگر و کلاهبرداری از مالباختگان کرده بود .

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال ، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6975718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها