قاتل جوان مرندی در کمتر از نیم ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در اطراف مرند، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مردی ۳۱ ساله در جریان درگیری با ضربات چاقو، مردی ۳۷ ساله را مجروح کرده است. فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان جان باخت و متهم پس از حادثه از محل متواری شد.

فرمانده انتظامی مرند ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم را شناسایی کردند و در کمتر از نیم ساعت پس از وقوع حادثه، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

اسدیان با اشاره به تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضائی برای طی مراحل قانونی گفت: متهم در بازجویی‌ها، اختلافات شخصی با مقتول را انگیزه ارتکاب قتل عنوان کرده است.

وی افزود: متهم پس از صدور قرار قانونی روانه زندان شد.