کلاهبردار حرفه ای در تبریز دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت وی افزود: متهم با معرفی خود بعنوان وکیل و فردی صاحب نفوذ در دستگاه قضایی، در قبال اخذ رضایت اقدام به اخذ وجه و کلاهبرداری از مالباخته کرده بود.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری به ارزش یک میلیارد ریال، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد .