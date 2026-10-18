به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستانی «داون»، یک مقام ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کرد که با پیشرفت رایزنی‌های مقام‌های دو کشور برای حل مسائل اداری و امنیتی مرز، احتمال بازگشایی گذرگاه‌های تجاری ایران و پاکستان در آینده نزدیک وجود دارد.

پاکستان تجارت با ایران از طریق دو گذرگاه رسمی گبد–ریمدان و تفتان را به‌طور موقت متوقف کرده است؛ اقدامی که مقام‌های پاکستانی آن را با نگرانی‌های امنیتی و مقابله با قاچاق مرتبط می‌دانند.

شاهد ریند، مشاور رسانه‌ای و امور سیاسی سروزیر ایالت بلوچستان اعلام کرد که هدف از این محدودیت موقت، رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی، جلوگیری از قاچاق و بهبود سازوکار مدیریت مرز است.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، برخی گزارش‌های منتشرشده درباره بسته ماندن مرز را شایعه خواند و از مردم خواست به اطلاعات تأییدنشده توجه نکنند.

این مقام پاکستانی با اشاره به ادامه پیشرفت مذاکرات مقام‌های ارشد دو کشور برای حل مسائل اداری مرتبط با مرز گفت که با توجه به روند کنونی، مرز پاکستان و ایران احتمالاً به‌زودی بازگشایی خواهد شد. به گفته وی، دو کشور همچنین در حال ایجاد سازوکاری هماهنگ برای بهبود مدیریت مرزی و جلوگیری از قاچاق هستند.