ربوده شدن ۲۰ نیروی پلیس در بلوچستان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه داون پاکستان گزارش داد ۲۰ نیروی پلیس که در مرکز آموزش پلیس قلات دوره آموزشی می‌گذراندند، هنگام بازگشت به خانه برای تعطیلات آخر هفته، در منطقه مستونگ واقع در ایالت بلوچستان ربوده شدند.

به گفته مقام‌های محلی، گروهی از افراد مسلح که سوار بر موتورسیکلت بودند و سلاح‌های خودکار حمل می‌کردند، ون حامل نیروهای پلیس را در بزرگراه کویته ـ کراچی متوقف کرده و آن‌ها را به همراه خودرو به مکانی نامعلوم بردند. راننده و سه سرنشین دیگر این ون آزاد شدند.

مقام‌های پلیس مستونگ اعلام کردند افراد ربوده‌شده از نیروهای «لیویز» بودند؛ نیرویی که پیش‌تر در ساختار پلیس ادغام شده است. این افراد به منطقه رخشان تعلق داشتند.

نیروهای امنیتی عملیات جست‌وجو در کوهستان‌های اطراف را برای یافتن افراد ربوده‌شده آغاز کرده‌اند، اما تاکنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری آن‌ها منتشر نشده و هیچ گروهی نیز مسئولیت این آدم‌ربایی را بر عهده نگرفته است.

این حادثه یک روز پس از ربوده شدن اسدالله کاکر، کمیسر منطقه رخشان در شهرستان خاران بلوچستان رخ داد. همچنین منیر احمد سومرو، معاون کمیسر خاران سوم اکتبر پس از نزدیک به دو هفته اسارت و در پی مذاکرات با بزرگان قبایل محلی آزاد شده بود.