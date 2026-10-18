به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده رهبر انقلاب در استان البرز و امام جمعه کرج، عصر امروز همزمان با هفته تربیت بدنی در دیدار با جامعه ورزشی استان البرز با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش همگانی و قهرمانی گفت: ورزش علاوه بر ارتقای سلامت جسم و روان، در تقویت انسجام اجتماعی و قدرت ملی نقش دارد و باید از سیاست‌بازی و ملاحظات سیاسی در مدیریت ورزش پرهیز شود.

وی در ادامه ورزش را یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر سلامت عمومی، نشاط اجتماعی و هویت ملی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌ها و تقویت هیئت‌های ورزشی تأکید کرد.

نماینده رهبر انقلاب در استان البرز با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: ورزش را نباید صرفاً فعالیتی برای سلامت جسم یا رقابت‌های قهرمانی دانست، بلکه این حوزه در سلامت روان، تقویت روحیه جمعی، افزایش نشاط، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی نیز نقش دارد.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در حوزه ورزش نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است، افزود: توسعه ورزش می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمان مؤثر باشد و زمینه افزایش توانایی جسمی و روحی، تقویت اراده و مقابله با کسالت و کم‌تحرکی را فراهم کند.

وی با اشاره به گسترش استفاده از تلفن همراه و کاهش تحرک در میان گروه‌های مختلف جامعه، بر ضرورت ترویج ورزش در خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

ورزشکاران ایرانی سفیران فرهنگی کشور هستند

امام جمعه کرج، ورزش را پدیده‌ای اجتماعی با ابعاد فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی توصیف کرد و گفت: موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های جهانی، علاوه بر افتخارآفرینی ورزشی، فرصتی برای معرفی هویت، فرهنگ و ارزش‌های ایرانی و اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه ورزشکاران در افکار عمومی افزود: ورزشکارانی که در عرصه‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان الگوهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرند؛ ازاین‌رو، توجه به ویژگی‌های اخلاقی و فرهنگی در کنار موفقیت‌های ورزشی اهمیت دارد.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه ورزش گفت: در اسناد بالادستی، موضوعاتی همچون توسعه ورزش همگانی، گسترش ورزش دانش‌آموزی، تقویت بنیان خانواده از طریق فعالیت‌های ورزشی و بهره‌مندی عادلانه مردم از امکانات ورزشی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: ورزش همگانی باید به‌عنوان یکی از محورهای سلامت عمومی، ورزش دانش‌آموزی به‌عنوان بخشی از فرایند تربیت و ورزش قهرمانی به‌عنوان یکی از عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت پرهیز از سیاست‌بازی در مدیریت ورزش

نماینده رهبر انقلاب در استان البرز با اشاره به مسائل مدیریتی حوزه ورزش، بر ضرورت توجه به کارآمدی، ثبات مدیریتی و پرهیز از ملاحظات سیاسی تأکید کرد.

وی گفت: مجموعه ورزش باید از سیاست‌بازی و سیاسی‌کاری دور بماند و مدیران به‌جای تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای، توان خود را برای پیشبرد برنامه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات این حوزه به کار بگیرند.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به گذشت سال‌های قابل توجه از تشکیل استان البرز، ادامه برخی کمبودها با توجیه تازه‌تأسیس بودن استان را نیازمند بازنگری دانست و بر لزوم افزایش تلاش‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تأکید کرد.

وی همچنین بر تقویت هیئت‌های ورزشی متناسب با ظرفیت‌های استان تأکید کرد و گفت: باید برای توسعه رشته‌های ورزشی برنامه‌ریزی شود و در موارد لازم، با تقویت ساختار مدیریتی و استفاده از نیروهای توانمند، زمینه پیشرفت ورزش قهرمانی فراهم شود.

تدوین اطلس ورزشی البرز برای برنامه‌ریزی بلندمدت

امام جمعه کرج با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری در مدیریت ورزش اظهار کرد: فعالیت‌های روزمره، حتی اگر گسترده باشند، بدون هدف‌گذاری و نقشه راه مشخص نمی‌توانند به نتایج مطلوب و ماندگار منجر شوند.

وی پیشنهاد کرد اطلس ورزشی استان البرز با مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران تدوین شود تا وضعیت موجود ورزش، ظرفیت‌ها، کمبودها و مسیر توسعه آن در سال‌های آینده مشخص شود.

آیت‌الله حسینی همدانی افزود: باید بر اساس یک سند مشخص، اولویت‌های ورزشی استان تعیین شود و معلوم باشد کدام رشته‌ها به تقویت بیشتر نیاز دارند، چه زیرساخت‌هایی باید توسعه پیدا کنند و منابع موجود چگونه باید به کار گرفته شوند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای دوره‌های چندساله و تعیین اهداف روشن، امکان ارزیابی عملکرد مدیران را نیز فراهم می‌کند و مشخص می‌سازد که اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه به پیشرفت ورزش استان منجر شده است.

نماینده رهبر انقلاب در استان البرز، توسعه ورزش بانوان را از موضوعات مهم این حوزه برشمرد و گفت: باید برای حضور بیشتر بانوان در ورزش همگانی و قهرمانی برنامه‌ریزی شود و فضاهای مناسب برای فعالیت ورزشی آنان افزایش یابد.

وی با اشاره به نیاز گروه‌های مختلف زنان به امکانات ورزشی، بر ضرورت فراهم کردن بسترهای مناسب و توجه به ملاحظات فرهنگی و اخلاقی در طراحی و اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.

آیت‌الله حسینی همدانی همچنین جوان‌سازی ساختارهای مدیریتی و فراهم کردن فرصت برای حضور نیروهای جوان و توانمند را ضروری دانست و بر شناسایی و پرورش استعدادهایی تأکید کرد که بتوانند در آینده مسئولیت‌های بیشتری بر عهده بگیرند.

ورزش، عاملی برای تقویت انسجام اجتماعی

امام جمعه کرج با اشاره به نقش فعالیت‌های جمعی در افزایش ارتباطات اجتماعی اظهار کرد: مسابقات، اردوها و برنامه‌های ورزشی می‌توانند زمینه تعامل بیشتر مردم، افزایش همدلی و تقویت پیوندهای اجتماعی را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اهمیت انسجام ملی گفت: ورزش از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند افراد و گروه‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهد و به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.

آیت‌الله حسینی همدانی بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در توسعه ورزش تأکید کرد و افزود: نباید تمام مسئولیت توسعه زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی را صرفاً بر عهده دولت گذاشت؛ بلکه باید از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای اجتماعی نیز استفاده کرد.

وی با اشاره به امکان بهره‌گیری از ظرفیت وقف برای توسعه فضاهای ورزشی، بر ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه تأکید کرد و گفت: با تشویق مردم به مشارکت در ساخت و تجهیز اماکن ورزشی، می‌توان بخشی از نیازهای این حوزه را تأمین کرد.

نماینده رهبر انقلاب در استان البرز در پایان، توسعه ورزش همگانی، تقویت ورزش قهرمانی، حمایت از ورزش بانوان، تدوین برنامه جامع استانی و افزایش مشارکت‌های مردمی را از محورهای مهم پیشرفت ورزش در البرز برشمرد.