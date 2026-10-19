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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

امیریانی: بازرسی از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین تشدید می‌شود

امیریانی: بازرسی از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین تشدید می‌شود

کرمانشاه - سرپرست اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری کرمانشاه از تداوم بازرسی‌های دوره‌ای مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ایمنی خبر داد.

روزبه امیریانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازدیدهای میدانی از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین با مشارکت اعضای کمیسیون ایمنی راه‌ها و پلیس راه انجام می‌شود تا عملکرد این مراکز و میزان رعایت ضوابط و استانداردهای فنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، نحوه فعالیت مراکز، صحت عملکرد تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی، کیفیت ارائه خدمات و دقت آزمون‌های فنی خودروهای سنگین بررسی می‌شود.

سرپرست اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به محورهای نظارتی تصریح کرد: عملکرد سیستم ترمز، لغزش جانبی چرخ‌ها، میزان کدری دود، وضعیت ظاهری خودرو، سلامت شیشه‌ها و کارکرد چراغ‌ها از جمله مواردی است که در این بازرسی‌ها کنترل می‌شود.

امیریانی با تأکید بر اهمیت سلامت فنی ناوگان باری و مسافری خاطرنشان کرد: معاینه فنی خودروهای سنگین نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناشی از نقص فنی، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش اختلال در ترافیک و کنترل آلایندگی هوا دارد.

وی ادامه داد: اطمینان از صحت آزمون‌های فنی و جلوگیری از تأیید خودروهای دارای نقص، علاوه بر کمک به حفاظت از محیط زیست، در افزایش قابلیت اطمینان ناوگان و پایداری حمل‌ونقل جاده‌ای نیز مؤثر است.

سرپرست اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل استان کرمانشاه در پایان گفت: بازرسی‌های دوره‌ای با هدف شناسایی نواقص احتمالی، بهبود کیفیت خدمات و اطمینان از رعایت استانداردهای فنی ادامه می‌یابد تا سطح ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان ارتقا پیدا کند.

کد مطلب 6983166

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