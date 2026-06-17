معاینه فنی بیش از ۴۸۷ هزار دستگاه ناوگان کالا و مسافر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از مراجعه ۴۸۷ هزار و ۴۲۳ دستگاه وسیله نقلیه سنگین به مراکز معاینه فنی طی فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری در استان همدان خبر داد و گفت: با فعالیت ۲۰۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح کشور، تست‌های دوره‌ای ایمنی، فنی و کنترل سلامت ناوگان سنگین فعال در شبکه جاده‌ای کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به خسارات ناشی از اضافه‌تناژ بار ناوگان حمل کالا بر زیرساخت‌های جاده‌ای، اظهار کرد: در دو ماه نخست سال جاری، ۹۴ هزار و ۳۱۷ فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور کشف شده است.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: حجم تخلف اضافه‌تناژ کشف‌شده معادل ۱۹ هزار و ۶۰۳ تن بار مازاد بوده که توسط ناوگان حمل کالا در حال جابه‌جایی بوده است.

زندی‌فر در ادامه به اهمیت کنترل کیفی ناوگان حمل‌ونقل سنگین پرداخت و تصریح کرد: در مدت یادشده، ۱۵۸ اجازه‌نامه و ۲۳ هزار و ۳۶۴ پروانه عبور برای بارهای ترافیکی صادر شده و نسبت به جابه‌جایی این محموله‌ها در سطح شبکه راه‌های کشور اقدام شده است.