معاینه فنی بیش از ۴۸۷ هزار دستگاه ناوگان کالا و مسافر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندیفر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از مراجعه ۴۸۷ هزار و ۴۲۳ دستگاه وسیله نقلیه سنگین به مراکز معاینه فنی طی فروردین و اردیبهشتماه سال جاری در استان همدان خبر داد و گفت: با فعالیت ۲۰۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح کشور، تستهای دورهای ایمنی، فنی و کنترل سلامت ناوگان سنگین فعال در شبکه جادهای کشور انجام میشود.
وی با اشاره به خسارات ناشی از اضافهتناژ بار ناوگان حمل کالا بر زیرساختهای جادهای، اظهار کرد: در دو ماه نخست سال جاری، ۹۴ هزار و ۳۱۷ فقره تخلف اضافهتناژ در شبکه راههای کشور کشف شده است.
مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای افزود: حجم تخلف اضافهتناژ کشفشده معادل ۱۹ هزار و ۶۰۳ تن بار مازاد بوده که توسط ناوگان حمل کالا در حال جابهجایی بوده است.
زندیفر در ادامه به اهمیت کنترل کیفی ناوگان حملونقل سنگین پرداخت و تصریح کرد: در مدت یادشده، ۱۵۸ اجازهنامه و ۲۳ هزار و ۳۶۴ پروانه عبور برای بارهای ترافیکی صادر شده و نسبت به جابهجایی این محمولهها در سطح شبکه راههای کشور اقدام شده است.
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