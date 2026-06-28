محدودیت ۴۸ ساعته تردد ناوگان سنگین حمل کالا در سه استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری از اجرای طرح ویژه کنترل و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی از مبدأ تا مقصد، همزمان با برگزاری آئین تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۰ تیرماه خبر داد و گفت: در قالب این طرح، کنترل تجهیزات ایمنی، سلامت فنی، سرعت حرکت ناوگان، مدارک رانندگان، عملکرد مدیران فنی شرکت‌های حمل‌ونقل و همچنین رصد هوشمند ناوگان از طریق سامانه‌های هوشمند با هدف ارتقای ایمنی سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در سطح محورهای مواصلاتی کشور، افزود: گشت‌های مشترک پلیس راه و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با هدف کنترل سرعت، پایش مستمر عملکرد ناوگان و ارتقای ایمنی سفرها در محورهای مواصلاتی فعال خواهند بود.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ضمن صدور اخطار برای راننده و مالک وسیله نقلیه، برخورد قانونی مطابق مقررات انجام خواهد شد.

زندی‌فر همچنین از افزایش ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی خبر داد و گفت: به‌منظور تسهیل خدمات‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مراکز معاینه فنی در صورت نیاز به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهند کرد تا امکان مراجعه و دریافت گواهی معاینه فنی برای وسایل نقلیه فراهم شود.

وی تصریح کرد: همزمان با برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید امت، محدودیت‌های تردد ناوگان سنگین حمل کالا در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی اعمال خواهد شد.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل بیان کرد: با توجه به افزایش قابل توجه حجم تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای شخصی، این محدودیت‌ها با هماهنگی پلیس راه در محورهای منتهی به استان‌های یادشده اجرا می‌شود و مسیرهای جایگزین برای تردد ناوگان سنگین نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: محورهای مشمول محدودیت تردد ناوگان حمل‌ونقل کالا پیش از آغاز سفرهای هموطنان برای شرکت در آیین وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید امت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

زندی‌فر در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محدودیت تردد ناوگان سنگین حمل کالا در هر یک از سه استان مذکور، در بازه زمانی ۴۸ ساعته شامل پیش از آغاز مراسم تا پس از پایان آن اعمال می‌شود و در صورت ضرورت، این محدودیت‌ها قابل تمدید خواهد بود.