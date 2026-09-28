به گزارش خبرنگار مهر، مجید عرفانی تبار صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری استان سمنان اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد ناوگان عمومی مسافری بهویژه اتوبوسهای بینشهری لذا افزایش ضریب ایمنی این ناوگان و کنترل مضاعف وضعیت تردد اتوبوسها در دستور کار قرار گرفه است.
وی ادامه داد: در همین راستا با هماهنگی و تعامل میان اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راه، نظارت بر تردد ناوگان عمومی مسافری در محورهای استان تشدید شده و این کنترلها به صورت مستمر و شبانه روزی انجام میشود.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان تصریح کرد: تمامی مبادی ورودی و خروجی، پاسگاههای پلیس راه و پایانههای مسافربری استان به صورت ۲۴ ساعت تحت نظارت قرار دارند تا تردد ناوگان عمومی مسافری با ایمنی بیشتری انجام شود.
عرفانی تبار، کنترل ساعت حرکت و رعایت برنامه سفر، نظارت بر سرعت حرکت اتوبوسها و بررسی وضعیت معاینه فنی را از محورهای اصلی این نظارتها برشمرد و یادآور شد: اطمینان از همراه داشتن تجهیزات ایمنی مورد نیاز و رعایت سایر الزامات ایمنی ناوگان نیز در فرآیند بازرسیها مورد توجه قرار دارد.
وی همچنین از کنترل اسناد حمل و محمولات همراه ناوگان عمومی مسافری خبر داد و افزود: بررسی صحت اسناد حمل، کنترل محمولات ارسالی و اطمینان از رعایت ضوابط مربوط به حمل بار همراه مسافر، از دیگر مواردی که در بازرسی مورد بررسی قرار میگیرد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان تأکید کرد: تشدید نظارتها با هدف کاهش تخلفات و افزایش ایمنی سفرهای جادهای ناوگان عمومی مسافری در محورهای استان انجام میشود.
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