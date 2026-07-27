۹ هزار گواهی معاینه فنی برای ناوگان عمومی گیلان صادر شد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در بازه زمانی چهار ماهه تعداد ۹۰۴۵ فقره معاینه فنی برای ناوگان حملونقل عمومی صادر شده که این اقدام در راستای کنترل وضعیت فنی خودروها و کاهش مخاطرات جادهای انجام میگیرد.
وی با تأکید بر نقش معاینه فنی بهموقع در شناسایی نواقص احتمالی، افزود: این فرایند شامل بررسی سیستم ترمز، لاستیکها، چراغها، میزان آلایندگی و دیگر تجهیزات ایمنی است و خودروهای فاقد شرایط لازم، اجازه فعالیت نخواهند داشت.معاون حملونقل ادارهکل راهداری گیلان تصریح کرد: نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی و ناوگان عمومی بهصورت مستمر انجام میشود و از رانندگان خواستاریم با مراجعه بهموقع به مراکز مجاز، در تأمین ایمنی سرنشینان و سایر کاربران جادهای همکاری کنند.
حدادی در پایان خاطرنشان کرد: اعتبار گواهیهای صادره، الزامی قانونی برای تردد ناوگان عمومی است و انتظار میرود مالکان و رانندگان نسبت به تمدید بهموقع آن اهتمام ورزند
نظر شما