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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۰

۹ هزار گواهی معاینه فنی برای ناوگان عمومی گیلان صادر شد

۹ هزار گواهی معاینه فنی برای ناوگان عمومی گیلان صادر شد

رشت- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از صدور ۹ هزار و ۴۵ فقره گواهی معاینه فنی برای وسایل نقلیه عمومی در چهار ماه نخست سال جاری در استان خبر داد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در بازه زمانی چهار ماهه تعداد ۹۰۴۵ فقره معاینه فنی برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی صادر شده که این اقدام در راستای کنترل وضعیت فنی خودروها و کاهش مخاطرات جاده‌ای انجام می‌گیرد.

وی با تأکید بر نقش معاینه فنی به‌موقع در شناسایی نواقص احتمالی، افزود: این فرایند شامل بررسی سیستم ترمز، لاستیک‌ها، چراغ‌ها، میزان آلایندگی و دیگر تجهیزات ایمنی است و خودروهای فاقد شرایط لازم، اجازه فعالیت نخواهند داشت.معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری گیلان تصریح کرد: نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی و ناوگان عمومی به‌صورت مستمر انجام می‌شود و از رانندگان خواستاریم با مراجعه به‌موقع به مراکز مجاز، در تأمین ایمنی سرنشینان و سایر کاربران جاده‌ای همکاری کنند.

حدادی در پایان خاطرنشان کرد: اعتبار گواهی‌های صادره، الزامی قانونی برای تردد ناوگان عمومی است و انتظار می‌رود مالکان و رانندگان نسبت به تمدید به‌موقع آن اهتمام ورزند

کد مطلب 6900195

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