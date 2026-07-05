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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

افزایش ۵ درصدی مراجعه ناوگان سنگین همدان به مراکز معاینه فنی

افزایش ۵ درصدی مراجعه ناوگان سنگین همدان به مراکز معاینه فنی

همدان-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان از افزایش ۵ درصدی مراجعه خودروهای سنگین به مراکز معاینه فنی این استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی خرم یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۳۰۲ دستگاه انواع ناوگان سنگین به مراکز معاینه فنی استان همدان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با ۲۲ هزار و ۲۷۱ دستگاه مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۵ درصدی مراجعات است.

وی با اشاره به جزئیات آماری این بازرسی‌ها ادامه داد: از مجموع مراجعات در سه ماهه نخست سال جاری ۱۶ هزار و ۲ دستگاه معادل ۶۹ درصد پس از انجام موفقیت‌آمیز آزمون‌های فنی، موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان افزود: در مقابل ۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه معادل ۳۱ درصد از خودروهای مراجعه‌کننده به دلیل احراز نقص فنی در آزمون‌های مربوطه مردود شدند که این مالکان تا زمان رفع کامل ایرادات خودرو، اجازه دریافت گواهی و تردد مجاز را نخواهند داشت.

پرورشی در مقایسه‌ای آماری با سال گذشته بیان کرد: در مدت مشابه سال گذشته از ۲۲ هزار و ۲۷۱ دستگاه خودروی مراجعه‌کننده، ۱۵ هزار و ۸۵۱ دستگاه معادل 72 درصد گواهی سلامت دریافت کرده و ۶ هزار و ۴۲۰ دستگاه معادل ۲۸ درصد مردود شده بودند که بررسی این ارقام نشان‌دهنده افزایش دقت در فرآیند نظارت‌های فنی و همچنین افزایش نرخ مردودی نسبت به سال گذشته است.

وی افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنی را گامی مثبت در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی دانست و تصریح کرد: انجام به‌موقع معاینات فنی، نقشی کلیدی در کاهش سوانح جاده‌ای، جلوگیری از نقص فنی‌های ناگهانی در محورهای مواصلاتی و افزایش ضریب ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در پایان از تمامی رانندگان و مالکان ناوگان حمل‌ونقل خواست تا پیش از اتمام مهلت اعتبار گواهی معاینه فنی، نسبت به مراجعه به مراکز مجاز اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی و جلوگیری از تردد ناوگان فاقد ایمنی در جاده‌های استان پیشگیری شود.

کد مطلب 6879716

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