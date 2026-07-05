افزایش ۵ درصدی مراجعه ناوگان سنگین همدان به مراکز معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی خرم یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۳۰۲ دستگاه انواع ناوگان سنگین به مراکز معاینه فنی استان همدان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با ۲۲ هزار و ۲۷۱ دستگاه مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۵ درصدی مراجعات است.

وی با اشاره به جزئیات آماری این بازرسی‌ها ادامه داد: از مجموع مراجعات در سه ماهه نخست سال جاری ۱۶ هزار و ۲ دستگاه معادل ۶۹ درصد پس از انجام موفقیت‌آمیز آزمون‌های فنی، موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان افزود: در مقابل ۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه معادل ۳۱ درصد از خودروهای مراجعه‌کننده به دلیل احراز نقص فنی در آزمون‌های مربوطه مردود شدند که این مالکان تا زمان رفع کامل ایرادات خودرو، اجازه دریافت گواهی و تردد مجاز را نخواهند داشت.

پرورشی در مقایسه‌ای آماری با سال گذشته بیان کرد: در مدت مشابه سال گذشته از ۲۲ هزار و ۲۷۱ دستگاه خودروی مراجعه‌کننده، ۱۵ هزار و ۸۵۱ دستگاه معادل 72 درصد گواهی سلامت دریافت کرده و ۶ هزار و ۴۲۰ دستگاه معادل ۲۸ درصد مردود شده بودند که بررسی این ارقام نشان‌دهنده افزایش دقت در فرآیند نظارت‌های فنی و همچنین افزایش نرخ مردودی نسبت به سال گذشته است.

وی افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنی را گامی مثبت در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی دانست و تصریح کرد: انجام به‌موقع معاینات فنی، نقشی کلیدی در کاهش سوانح جاده‌ای، جلوگیری از نقص فنی‌های ناگهانی در محورهای مواصلاتی و افزایش ضریب ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در پایان از تمامی رانندگان و مالکان ناوگان حمل‌ونقل خواست تا پیش از اتمام مهلت اعتبار گواهی معاینه فنی، نسبت به مراجعه به مراکز مجاز اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی و جلوگیری از تردد ناوگان فاقد ایمنی در جاده‌های استان پیشگیری شود.