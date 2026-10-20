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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

سمنان میزبان بادهای شدید؛ افتر این بار رکورد دار شد

سمنان میزبان بادهای شدید؛ افتر این بار رکورد دار شد

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وزش بادهای شدید در این استان خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت اخیر افتر با ۵۸ کیلومتر بر ساعت رکورد دار بیشترین سرعت وزش باد بوده است.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد های نسبتاً شدید در اقصی نقاط استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در افتر ۵۸ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در سمنان ۴۷، شاهرود ۳۲، دامغان ۴۰، گرمسار ۴۳، بیارجمند ۴۰، آرادان ۲۲ و ایوانکی ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: در ۲۴ ساعت منتهی به سه شنبه سرعت وزش باد در بسطام ۵۴، میامی ۵۰، رضوان ۴۰، شهمیرزاد ۳۶، حسینان ۳۲، مجن ۱۶، مهدیشهر ۳۲، نردین ۱۴ و امیریه ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی گفت: در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در سرخه ۳۲، قلعه نوخرقان ۲۵، فولاد محله ۵۰، فرودگاه شاهرود ۳۶، فرودگاه سمنان ۳۲، پرور ۵۰ و آهوان ۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: پیش بینی هواشناسی نشان می دهد که امروز و فردا نیز در نقاط مختلف استان سمنان شاهد وزش باد خفیف خواهیم بود.

کد مطلب 6983783

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